Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák

A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.

Mit kezdjek az életemmel? címmel fiatalokat érintő aktuális témákról szerveznek előadásokat és panelbeszélgetéseket január 20-án, kedden 11 és 13 óra között a Szakszervezetek Művelődési Házában.

Hirdetés

Mint a szervezők fogalmaztak, a rendezvény hiteles előadók bevonásával foglalkozik a fiatalokat érintő, aktuális kérdésekkel.