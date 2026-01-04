Rovatok
Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Székelyhon

2026. január 04., 10:202026. január 04., 10:20

A szombati havazást követően ismét fagyos reggelre ébredtünk Székelyföldön, több meteorológiai állomáson mértek mínusz 10 fok alatti hőmérsékleteket.

A leghidegebb ezúttal Gyergyóalfaluban volt, ott mínusz 17,2 fokot mértek, ami az idei tél legalacsonyabb hőmérséklete Székelyföldön.

Maroshévízen mínusz 15,3, Csíkszeredában mínusz 12,5 fok volt az éjszaka, míg a Kovászna megyei Bodzafordulón mínusz 11,1 fokot mutatott a hőmérő.

Ezzel szemben jóval enyhébb volt az idő Székelyudvarhelyen (–4,4), Sepsiszentgyörgyön (–5,3) és Marosvásárhelyen is (–6,7).

Székelyföld városai közül Marosvásárhelyen a legvastagabb (11 cm) a hótakaró vasárnap reggel.

Gyergyóalfaluban 10, Székelyudvarhelyen 7, Csíkszeredában 6, Sepsiszentgyörgyön 3 centiméteres a hóréteg. A hegycsúcsok közül a Bucsin-tetőn 41, a Lakóca-tetőn 27 centis havat mértek.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
