Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.
A szombati havazást követően ismét fagyos reggelre ébredtünk Székelyföldön, több meteorológiai állomáson mértek mínusz 10 fok alatti hőmérsékleteket.
Maroshévízen mínusz 15,3, Csíkszeredában mínusz 12,5 fok volt az éjszaka, míg a Kovászna megyei Bodzafordulón mínusz 11,1 fokot mutatott a hőmérő.
Ezzel szemben jóval enyhébb volt az idő Székelyudvarhelyen (–4,4), Sepsiszentgyörgyön (–5,3) és Marosvásárhelyen is (–6,7).
Gyergyóalfaluban 10, Székelyudvarhelyen 7, Csíkszeredában 6, Sepsiszentgyörgyön 3 centiméteres a hóréteg. A hegycsúcsok közül a Bucsin-tetőn 41, a Lakóca-tetőn 27 centis havat mértek.
Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.
A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.
Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.
A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.
Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.
A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
