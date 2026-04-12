Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

Fotó: Veres Izolda/Szentegyháza Polgármesteri Hivatala
Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.
„Megújult a felszegi csengettyű, és vele együtt egy darab múltunkat is továbbadtuk a jövőnek” – mondta el ünnepi köszöntőjében Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere.
Mint részletezte, időkapszulát is hagytak az utókornak a modernizálás révén.
„Az időkapszulába elhelyezett üzenet nem csupán szavakat rejt, hanem hitünket, közösségünk erejét és mindazt az örökséget, amely megtartott bennünket generációkon át.
– fogalmazott a polgármester.
Hozzátette: bíznak benne, hogy amikor egyszer ezt az üzenetet megtalálják az utódok, ugyanazzal a szeretettel és felelősséggel tekintenek majd vissza erre a pillanatra, ahogyan ők helyezték el azt.
Az új csengettyűt helyi fiatalok emelték a helyére, a közösségi összefogásra pedig Koncsag László, szentegyházi plébános mondott áldást az ünnepélyes átadásra összegyűltek gyűrűjében.
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben.
Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.
Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.
Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.
Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.
