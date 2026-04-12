Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

• Fotó: Veres Izolda/Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

Fotó: Veres Izolda/Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.

Tamás Attila

2026. április 12., 14:272026. április 12., 14:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Megújult a felszegi csengettyű, és vele együtt egy darab múltunkat is továbbadtuk a jövőnek” – mondta el ünnepi köszöntőjében Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere.

Mint részletezte, időkapszulát is hagytak az utókornak a modernizálás révén.

„Az időkapszulába elhelyezett üzenet nem csupán szavakat rejt, hanem hitünket, közösségünk erejét és mindazt az örökséget, amely megtartott bennünket generációkon át.

Idézet
A csengettyű hangja mindig is több volt egyszerű jelzésnél – hívás volt összefogásra, ünnepre, segítségre és hitre. Különös jelentőséget ad ennek a napnak, hogy 171 évvel ezelőtt szólalt meg először a régi csengettyű, amely hosszú időn át szolgálta közösségünket – jóban és nehéz időkben egyaránt”

– fogalmazott a polgármester.

Hozzátette: bíznak benne, hogy amikor egyszer ezt az üzenetet megtalálják az utódok, ugyanazzal a szeretettel és felelősséggel tekintenek majd vissza erre a pillanatra, ahogyan ők helyezték el azt.

Az új csengettyűt helyi fiatalok emelték a helyére, a közösségi összefogásra pedig Koncsag László, szentegyházi plébános mondott áldást az ünnepélyes átadásra összegyűltek gyűrűjében.

Hirdetés

Udvarhelyszék Szentegyháza
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 12., vasárnap

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Hirdetés
Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben

Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben.

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Hirdetés
Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé

A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.

Hirdetés
Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)

Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!