Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.

„Megújult a felszegi csengettyű, és vele együtt egy darab múltunkat is továbbadtuk a jövőnek” – mondta el ünnepi köszöntőjében Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere.

Mint részletezte, időkapszulát is hagytak az utókornak a modernizálás révén.