Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában

Fotó: Pinti Attila
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
A reggeli órákban a kisebb mellékutcákban, ahová a hókotrók még nem jutottak el,
Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere Facebook oldalán közölte, fokozott óvatosságra kérnek mindenkit a télies időjárás miatt.
Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.
„Kérjük az autósokat és a gyalogosokat, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, legyenek türelmesek és figyelmesek egymással.
– olvasható a bejegyzésben amiben a magánházak tulajdonosait és bérlőit arra kérik, hogy gondoskodjanak az ingatlanjukhoz tartozó járdákon a hóeltakarításról és csúszásmentesítéséről.
A csíkszeredai hóeltakarító gépek helyzetét ide kattintva lehet követni.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést.
Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.
Az elmúlt 24 órában 96 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 97 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
17 428-ra csökkent azoknak a felhasználóknak a száma, akiknél szünetelt az áramszolgáltatás – közölte vasárnap este az energiaügyi minisztérium az országban sokakat érintő szolgáltatás-megszakadás állapotát ismertetve.
Dr. Balázsi Gábor székelyföldi származású, Egyesült Államokban élő fizikus, biofizikus és szintetikus biológus nemrég lelkendezve számolt be közösségi oldalán arról, hogy sikerült körbeutaznia a Földet. Emellett a rákkutatás helyzetére is rákérdeztünk.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét a konstancai megyei kórházhoz, és kérni fogja a foglalkozás-egészségügyi bizottságtól az orvosi ügyelet teljesítése alóli felmentések felülvizsgálatát.
Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. Ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika.
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.
szóljon hozzá!