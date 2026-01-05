Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában

Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.

Tamás Attila 2026. január 05., 11:442026. január 05., 11:44

A reggeli órákban a kisebb mellékutcákban, ahová a hókotrók még nem jutottak el,

nehézkes volt autóval a közlekedés a havas, csúszós utak miatt.

Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere Facebook oldalán közölte, fokozott óvatosságra kérnek mindenkit a télies időjárás miatt. korábban írtuk Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók. „Kérjük az autósokat és a gyalogosokat, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, legyenek türelmesek és figyelmesek egymással.

Amennyiben fennakadást vagy problémát észlelnek, kérjük jelezzék az Eco-Csík munkatársainak, akik éjjel–nappal elérhetők a 0755-520 515-ös telefonszámon”