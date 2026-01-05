Rovatok
Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.

Tamás Attila

2026. január 05., 11:442026. január 05., 11:44

A reggeli órákban a kisebb mellékutcákban, ahová a hókotrók még nem jutottak el,

nehézkes volt autóval a közlekedés a havas, csúszós utak miatt.

Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere Facebook oldalán közölte, fokozott óvatosságra kérnek mindenkit a télies időjárás miatt.

korábban írtuk

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró

Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.

„Kérjük az autósokat és a gyalogosokat, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, legyenek türelmesek és figyelmesek egymással.

Idézet
Amennyiben fennakadást vagy problémát észlelnek, kérjük jelezzék az Eco-Csík munkatársainak, akik éjjel–nappal elérhetők a 0755-520 515-ös telefonszámon”

– olvasható a bejegyzésben amiben a magánházak tulajdonosait és bérlőit arra kérik, hogy gondoskodjanak az ingatlanjukhoz tartozó járdákon a hóeltakarításról és csúszásmentesítéséről.

A csíkszeredai hóeltakarító gépek helyzetét ide kattintva lehet követni.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
A rovat további cikkei

2026. január 05., hétfő

Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.

Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában
Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában
2026. január 05., hétfő

Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában
2026. január 05., hétfő

Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte

Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.

Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte
Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte
2026. január 05., hétfő

Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte
2026. január 05., hétfő

A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump

A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést.

A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump
A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump
2026. január 05., hétfő

A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump
2026. január 05., hétfő

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró

Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
2026. január 05., hétfő

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
2026. január 05., hétfő

Közel száz bajbajutottnak segítettek a hegyimentők

Az elmúlt 24 órában 96 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 97 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

Közel száz bajbajutottnak segítettek a hegyimentők
Közel száz bajbajutottnak segítettek a hegyimentők
2026. január 05., hétfő

Közel száz bajbajutottnak segítettek a hegyimentők
2026. január 05., hétfő

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt

17 428-ra csökkent azoknak a felhasználóknak a száma, akiknél szünetelt az áramszolgáltatás – közölte vasárnap este az energiaügyi minisztérium az országban sokakat érintő szolgáltatás-megszakadás állapotát ismertetve.

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt
Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt
2026. január 05., hétfő

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt
2026. január 04., vasárnap

Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik

Dr. Balázsi Gábor székelyföldi származású, Egyesült Államokban élő fizikus, biofizikus és szintetikus biológus nemrég lelkendezve számolt be közösségi oldalán arról, hogy sikerült körbeutaznia a Földet. Emellett a rákkutatás helyzetére is rákérdeztünk.

Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
2026. január 04., vasárnap

Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
2026. január 04., vasárnap

Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét a konstancai megyei kórházhoz, és kérni fogja a foglalkozás-egészségügyi bizottságtól az orvosi ügyelet teljesítése alóli felmentések felülvizsgálatát.

Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter
Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter
2026. január 04., vasárnap

Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter
2026. január 04., vasárnap

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés

Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. Ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika.

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
2026. január 04., vasárnap

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
2026. január 04., vasárnap

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
2026. január 04., vasárnap

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
