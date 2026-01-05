Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró

Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.

míg Székelyudvarhelyen 17, Csíkszeredában 15, Maroshévízen 14 centiméter a hótakaró vastagsága. Háromszéken kisebb hóréteget mértek: Sepsiszentgyörgyön 8, míg Baróton 6, Kézdivásárhelyen pedig 4 centiméteres a hó.

a Bucsin-tetőn 44, a Lakóca-tetőn 45 centiméteres a hóréteg.

Az elmúlt két nap az erős szél, a havazás és a hóviharok sok helyen hálózati rendszerhibákat okoztak, amelyek áramkimaradáshoz vezettek. Szombaton reggel 8 órakor országos szinten 94 668 felhasználó kényszerült nélkülözni az áramot, a legtöbben Fehér, Maros és Szeben megyében.

Hirdetés

Hargita megyében a Gyilkostón és Gyergyószentmiklós egy részén maradt áramszolgáltatás nélkül 477 felhasználó – közölte a Hargita megyei tűzoltóság hétfőn reggel. Mint írják, az áramszolgáltató munkatársai megkezdték a beavatkozást az érintett zónában.