Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.
Az Országos Meteorológia Szolgálat hóvastagság-térképe szerint hétfő reggel 8 óráig
míg Székelyudvarhelyen 17, Csíkszeredában 15, Maroshévízen 14 centiméter a hótakaró vastagsága. Háromszéken kisebb hóréteget mértek: Sepsiszentgyörgyön 8, míg Baróton 6, Kézdivásárhelyen pedig 4 centiméteres a hó.
A hegyekben jelentősebb hómennyiség halmozódott fel,
Az elmúlt két nap az erős szél, a havazás és a hóviharok sok helyen hálózati rendszerhibákat okoztak, amelyek áramkimaradáshoz vezettek. Szombaton reggel 8 órakor országos szinten 94 668 felhasználó kényszerült nélkülözni az áramot, a legtöbben Fehér, Maros és Szeben megyében.
Hargita megyében a Gyilkostón és Gyergyószentmiklós egy részén maradt áramszolgáltatás nélkül 477 felhasználó – közölte a Hargita megyei tűzoltóság hétfőn reggel. Mint írják, az áramszolgáltató munkatársai megkezdték a beavatkozást az érintett zónában.
Az elmúlt 24 órában 96 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 97 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
17 428-ra csökkent azoknak a felhasználóknak a száma, akiknél szünetelt az áramszolgáltatás – közölte vasárnap este az energiaügyi minisztérium az országban sokakat érintő szolgáltatás-megszakadás állapotát ismertetve.
