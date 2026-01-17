Megdöbbentő számok a nyilvánosságra hozott különnyugdíjaknál

Van mit számolni. De miből? Képünk illusztráció

A korkedvezménnyel nyugdíjba vonult romániai bírák és ügyészek átlagosan 4000 eurónak megfelelő nettó szolgálati nyugdíjat kapnak kézhez havonta, ami csaknem kilencszerese a közalkalmazotti átlagnyugdíjnak – közölte pénteken a Hotnews.ro hírportál az országos nyugdíjpénztár kimutatását idézve.

A portál szerint a román alkotmánybíróság egyebek mellett ennek a dokumentumnak a tanulmányozására hivatkozva napolta el pénteken immár harmadszor a döntést az igazságügyi nyugdíjreform-tervezet ügyében, amely fokozatosan kivezetné a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét, és a jelenlegi kétharmadára csökkentené a nyugdíjakat a bírák és ügyészek esetében. korábban írtuk Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását. A nyugdíjpénztár szerint tavaly a romániai nyugdíjas bíráknak és ügyészeknek átlagosan 24 842 lejes havi bruttó járandóságot utaltak ki, amely a (3000 lej feletti összegre kivetett) egészségbiztosítási járulék és jövedelemadó levonása után

csaknem 21 ezer lejes nettó nyugdíjat eredményezett.

Az adatsor szerint a romániai bruttó közalkalmazotti átlagnyugdíj tavaly 2778 lej volt havonta. A nyugdíjpénztár szerint

ha a nyugalmazott bírák és ügyészek is az általuk befizetett tb-járulék alapján részesülnének nyugdíjban, akkor havi bruttó 7518 lejt kapnának,

ha a nyugalmazott bírák és ügyészek is az általuk befizetett tb-járulék alapján részesülnének nyugdíjban, akkor havi bruttó 7518 lejt kapnának,

ami jelenlegi járandóságuk mintegy 30 százaléka. A különbséget az állami költségvetésből fedezik – írja az MTI a Hotnews összeállítására hivatkozva. Az érintettek heves tiltakozását kiváltó nyugdíjreformmal a bukaresti kormány azt akarja elérni, hogy a jelenlegi 48-ról fokozatosan 65 évre emelkedjen a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára is,

szolgálati nyugdíjuk nettó értéke pedig ne haladja meg utolsó nettó bérük 70 százalékát a jelenlegi 100 százalék helyett. A tervezet ellen azonban alkotmányossági óvást emelt a legfelsőbb bíróság, amely szerint az intézkedés az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztetné, és valójában „teljesen felszámolná” a bírói függetlenség egyik garanciájaként bevezetett szolgálati nyugdíjat. A Hotnews által ismertetett dokumentumból kiderül, hogy a korkedvezményes nyugdíjazás miatt

Románia majdnem ugyanannyi (5747) nyugdíjas bírónak és ügyésznek kénytelen fizetni – egykori bérével megegyező nagyságrendű – szolgálati nyugdíjat, mint ahány aktív magisztrátus tevékenykedik (mintegy 6500)