Megdöbbentő számok a nyilvánosságra hozott különnyugdíjaknál

Van mit számolni. De miből? Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
A korkedvezménnyel nyugdíjba vonult romániai bírák és ügyészek átlagosan 4000 eurónak megfelelő nettó szolgálati nyugdíjat kapnak kézhez havonta, ami csaknem kilencszerese a közalkalmazotti átlagnyugdíjnak – közölte pénteken a Hotnews.ro hírportál az országos nyugdíjpénztár kimutatását idézve.
A portál szerint a román alkotmánybíróság egyebek mellett ennek a dokumentumnak a tanulmányozására hivatkozva napolta el pénteken immár harmadszor a döntést az igazságügyi nyugdíjreform-tervezet ügyében, amely fokozatosan kivezetné a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét, és a jelenlegi kétharmadára csökkentené a nyugdíjakat a bírák és ügyészek esetében.
Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
A nyugdíjpénztár szerint tavaly a romániai nyugdíjas bíráknak és ügyészeknek átlagosan 24 842 lejes havi bruttó járandóságot utaltak ki, amely a (3000 lej feletti összegre kivetett) egészségbiztosítási járulék és jövedelemadó levonása után
Az adatsor szerint a romániai bruttó közalkalmazotti átlagnyugdíj tavaly 2778 lej volt havonta. A nyugdíjpénztár szerint
ami jelenlegi járandóságuk mintegy 30 százaléka. A különbséget az állami költségvetésből fedezik – írja az MTI a Hotnews összeállítására hivatkozva.
Az érintettek heves tiltakozását kiváltó nyugdíjreformmal a bukaresti kormány azt akarja elérni, hogy
a jelenlegi 48-ról fokozatosan 65 évre emelkedjen a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára is,
szolgálati nyugdíjuk nettó értéke pedig ne haladja meg utolsó nettó bérük 70 százalékát a jelenlegi 100 százalék helyett.
A tervezet ellen azonban alkotmányossági óvást emelt a legfelsőbb bíróság, amely szerint az intézkedés az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztetné, és valójában „teljesen felszámolná” a bírói függetlenség egyik garanciájaként bevezetett szolgálati nyugdíjat.
A Hotnews által ismertetett dokumentumból kiderül, hogy a korkedvezményes nyugdíjazás miatt
a folyamatos létszámhiánnyal küzdő román igazságszolgáltatásban.
Romániában a bírók és az ügyészek mellett a szintén korkedvezménnyel nyugalmazott pilóták, parlamenti képviselők, pénzügyőrök, katonák, rendőrök és hírszerzők is olyan kiemelt – nem a befizetett járulékaikból, hanem az állami költségvetésből fedezett – járandóságban részesülnek, amely többnyire lényegesen magasabb az átlagnyugdíjnál.
A GDP mintegy 9 százalékára rugó költségvetési hiányt felhalmozó Románia évi mintegy 13 milliárd lejt fordít a speciális nyugdíjakra.
Robbanás történt szombaton reggel egy gyulafehérvári tömbházban, amelynek következtében egy férfi súlyos égési sérüléseket, egy fiatal nő pedig lábsérülést szenvedett, és huszonkét lakót kellett ideiglenesen kiköltöztetni az épületből.
A Salvamont ötvenkét emberen segített az elmúlt huszonnégy órában, egyvalaki életét azonban nem tudták megmenteni.
Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.
Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.
Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.
Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.
A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.
A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott Nelu Iordache üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.
Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.
Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.
