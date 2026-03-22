Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhelyen, az alkalmazottak és vendégek kimenekültek

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhely konyhájában szombaton este. Személyi sérülés nem történt.

A marosvásárhelyi tűzoltók kiérkezéséig kimenenekült az épületből a korábban bent tartózkodó összes személy. A lángok a jelentések szerint egy étterem konyhájában csaptak fel.

Hat alkalmazott, valamint a közeli panzióban tartózkodó negyven vendég időben el tudta hagyni a veszélyes helyszínt.

A tűz megfékezésén, megszüntetésén késő estig dolgoztak a tűzoltók, éjfél előtt sikerült befejezni a bevetést. A lángok az étterem konyháját tették tönkre mintegy 50 négyzetméteres feülületen.

Az eset során senki sem sérült meg, nem volt szükség orvosi ellátásra sem.