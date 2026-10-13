Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen

Constantin Brâncuși világát idéző színekkel és formákkal díszítik a régi, lakónegyedbeli transzformátorállomásokat fiatal művészek Marosvásárhelyen, a gyerekeket pedig délutáni alkotóműhelybe várják.

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Marosvásárhelyen két elektromos transzformátorállomás alakul át köztéri műalkotássá a fiatal alkotóművészeknek köszönhetően. A Mester nyomában című projektben

A napokban befejezik a Kövesdombon, a Citromfű (Lămâiței) utcában levő transzformátorállomás díszítését, ezt követően pedig a November 7 negyedben, a Bükkfa (Făget) utcában található épületen dolgoznak tovább.

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A fiatal alkotók a közelben lakó gyerekeket is várják, számukra délutánonként alkotóműhelyt szerveznek: Constantin Brâncuși szobrai által inspirált festősablonokat használva saját festményeket készíthetnek, amelyeket haza is vihetnek.