Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Összesen 793 tűzesetet regisztráltak Maros megyében az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.

Székelyhon

2026. január 12., 17:442026. január 12., 17:44

A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzesetek többsége

hibás vagy rögtönzött fűtőberendezések miatt történt,

ugyanakkor a rosszul karbantartott kémények és nem megfelelő elektromos berendezések is közre játszottak. Hangsúlyozzák, sajnos hasonló esetek gyakran előfordulnak a hidegebb időszakokban, ám ezeket

egyszerű ellenőrzésekkel és a szabályok betartásával meg lehetne előzni.

„Egy időben ellenőrzött kályhával, egy tisztított kéménnyel vagy a biztonságos szerelésnek köszönhetően elkerülhetők ezek a tűzesetek” – fogalmaznak. Leszögezik, a tűz nem csak anyagi kárt okozhat, hanem az emberekre nézve is veszélyes, ezért jobb, ha a megelőzésre koncentrálunk.

Maros megye Marosszék
