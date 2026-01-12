Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében

Összesen 793 tűzesetet regisztráltak Maros megyében az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.

Székelyhon 2026. január 12., 17:442026. január 12., 17:44

A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzesetek többsége

hibás vagy rögtönzött fűtőberendezések miatt történt,

ugyanakkor a rosszul karbantartott kémények és nem megfelelő elektromos berendezések is közre játszottak. Hangsúlyozzák, sajnos hasonló esetek gyakran előfordulnak a hidegebb időszakokban, ám ezeket

egyszerű ellenőrzésekkel és a szabályok betartásával meg lehetne előzni.