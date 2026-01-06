Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban

Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház. A lángok mintegy 100 négyzetméteren pusztítottak.

Nem volt áldozata a marosszentannai lakástűznek, amely a magánház mintegy 100 négyzetméteren pusztított kedd kora reggel – közölte a marosvásárhelyi tűzoltóság. A hivatásos tűzoltókat 6.30-kor riasztották Marosszentannára, a helyszínre két tűzoltóautóval érkeztek.

A tüzet feltehetően rövidzárlat okozta, tették hozzá a rövid közleményben.