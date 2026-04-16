Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Erdély Bálint Előd
Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.
2026. április 16., 13:05
A rágcsáló- és rovarirtás Marosvásárhelyen péntektől vasárnapig fog zajlani a parkokban, zöldövezetekben, tömbházak között, valamint a Somostetőn, a Víkendtelepen és az állatkert környékén.
Elővigyázatosságból arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, különösen a gyerekek, idősek és allergiára hajlamosak, illetve gondoskodjanak a háziállatok biztonságáról, és zárják be az ablakokat.
szóljon hozzá!