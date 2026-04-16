Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.

2026. április 16., 13:05

A rágcsáló- és rovarirtás Marosvásárhelyen péntektől vasárnapig fog zajlani a parkokban, zöldövezetekben, tömbházak között, valamint a Somostetőn, a Víkendtelepen és az állatkert környékén.

A munkálatokat éjszaka, 22 és 3 óra között végzik engedélyezett szerekkel.