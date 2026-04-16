Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.

Székelyhon

2026. április 16., 13:05

2026. április 16., 13:062026. április 16., 13:06

A rágcsáló- és rovarirtás Marosvásárhelyen péntektől vasárnapig fog zajlani a parkokban, zöldövezetekben, tömbházak között, valamint a Somostetőn, a Víkendtelepen és az állatkert környékén.

A munkálatokat éjszaka, 22 és 3 óra között végzik engedélyezett szerekkel.

Elővigyázatosságból arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, különösen a gyerekek, idősek és allergiára hajlamosak, illetve gondoskodjanak a háziállatok biztonságáról, és zárják be az ablakokat.

A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen
Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen
2026. április 15., szerda

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen
2026. április 15., szerda

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát
Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát
2026. április 15., szerda

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát
2026. április 15., szerda

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában

Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában
Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában
2026. április 15., szerda

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában
2026. április 15., szerda

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben
Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben
2026. április 15., szerda

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben
2026. április 14., kedd

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai
Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai
2026. április 14., kedd

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai
2026. április 14., kedd

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban
Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban
2026. április 14., kedd

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban
2026. április 13., hétfő

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton
Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton
2026. április 13., hétfő

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton
2026. április 13., hétfő

Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön

Fatárolóban csaptak fel a lángok hétfőn délután Marosszentgyörgyön, de szerencsére senki sem szenvedett komolyabb sérülést – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön
Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön
2026. április 13., hétfő

Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön
2026. április 12., vasárnap

Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt

Tizennégy síremléket döntöttek fel vasárnapra virradóan a szászrégeni zsidó temetőben ismeretlen tettesek. A hatóság sírgyalázás gyanújával indított nyomozást az ügyben.

Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt
Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt
2026. április 12., vasárnap

Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt
2026. április 12., vasárnap

Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében

Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.

Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében
Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében
2026. április 12., vasárnap

Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében
