Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők

Fotó: Maros Megyei Hegyimentő Szolg

Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.

Székelyhon

2026. január 13., 10:162026. január 13., 10:16

A nagy mennyiségű hó miatt a SMURD-mentőegység nem tudta megközelíteni a helyszínt, ahol egy otthoni szüléshez volt szükség sürgős segítségre keddre virradó éjszaka.

A hegyimentő-szolgálat így a segítségükre sietett: egy terepjáróval és két hegyimentő közreműködésével sikerült a megfelelő egészségügyi személyzetet és felszerelést a helyszínre juttatniuk. Ezután

az édesanyát és az újszülött kisbabát biztonságban levitték addig a pontig, ahová a mentőautó már el tudott érni

– olvasható a bejegyzésükben.

Maros megye Marosszék
