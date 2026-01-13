Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők

Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.

A nagy mennyiségű hó miatt a SMURD-mentőegység nem tudta megközelíteni a helyszínt, ahol egy otthoni szüléshez volt szükség sürgős segítségre keddre virradó éjszaka.

A hegyimentő-szolgálat így a segítségükre sietett: egy terepjáróval és két hegyimentő közreműködésével sikerült a megfelelő egészségügyi személyzetet és felszerelést a helyszínre juttatniuk. Ezután