Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők

Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.
A nagy mennyiségű hó miatt a SMURD-mentőegység nem tudta megközelíteni a helyszínt, ahol egy otthoni szüléshez volt szükség sürgős segítségre keddre virradó éjszaka.
A hegyimentő-szolgálat így a segítségükre sietett: egy terepjáróval és két hegyimentő közreműködésével sikerült a megfelelő egészségügyi személyzetet és felszerelést a helyszínre juttatniuk. Ezután
Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.
Összesen 793 tűzesetet regisztráltak országszerte az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.
Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.
Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.
Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.
Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.
A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.
Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.
Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.
