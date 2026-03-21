Melléképület gyulladt ki Maros megyében, egy méhész telep is veszélybe került

Melléképület gyulladt ki a Maros megyei Udvarfalván szombaton délután, veszélybe kerülhet egy méhész telep is.

A tűzesethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a Maros megyei tűzoltóság rövid közleménye szerint fenn áll a lángok továbbterjedésének veszélye, emiatt egy, az épület közelében található méhész telep is veszélyben van jelenleg.