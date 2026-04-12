Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt

Tizennégy síremléket döntöttek fel vasárnapra virradóan a szászrégeni zsidó temetőben ismeretlen tettesek. A hatóság sírgyalázás gyanújával indított nyomozást az ügyben.

Síremlékeket döntöttek fel a város zsidó temetőjében – jelentették az esetet vasárnap délelőtt a szászrégeni rendőrségen.

A helyszíni vizsgálatból kiderült, ismeretlen elkövetők vasárnapra virradóan behatoltak a temető területére és tizennégy sír emlékkövét lökték fel. Szerencsére a síremlékek nem törtek össze – közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.

A szászrégeni rendőrség az ügyészség koordinálásával sírgyalázás gyanújával indított nyomozást az elkövetők azonosítása érdekében.