Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében

Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.

Vasárnap éjjel kigyullad egy náznánfalvi lakóház teteje. A marosvásárhelyi tűzoltók hajnali három óra körül kapták a riasztást, a helyszínre érkezéskor az egész tető lángokban állt, körülbelül 250 négyzetméteren – közölte a részleteket a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Szerencsére nem voltak sérültek, a lakók még a tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet.

Szombaton délután egy kéménytűzhöz is kivonultak a tűzoltók Görgénysóaknára.

A szászrégeni tűzoltókat ugyancsak szombat este Marosfelfaluba is kihívták, miután egy személyautó üzemanyagtartályából szivárgást jeleztek – tudtuk meg a megyei tűzoltóság sajtóosztályától.