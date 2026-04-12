Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.
2026. április 12., 10:02
Vasárnap éjjel kigyullad egy náznánfalvi lakóház teteje. A marosvásárhelyi tűzoltók hajnali három óra körül kapták a riasztást, a helyszínre érkezéskor az egész tető lángokban állt, körülbelül 250 négyzetméteren – közölte a részleteket a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Szerencsére nem voltak sérültek, a lakók még a tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet.
Szombaton délután egy kéménytűzhöz is kivonultak a tűzoltók Görgénysóaknára.
A szászrégeni tűzoltókat ugyancsak szombat este Marosfelfaluba is kihívták, miután egy személyautó üzemanyagtartályából szivárgást jeleztek – tudtuk meg a megyei tűzoltóság sajtóosztályától.
Facebook-videóban foglalt állást a vasárnapi magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatban Dorin Florea korábbi marosvásárhelyi polgármester.
Súlyosan megsérült két ember egy marosludasi közúti balesetben szombaton. Az egyik sérült életveszélyes állapotban volt, amikor a mentőegységek kiértek.
Az ortodox húsvéti ünnepek miatt változások lesznek a tömegközlekedésben és a forgalomban Marosvásárhelyen.
Péntek estétől-hétfő reggelig Marosvásárhelyen, a város különböző részein forgalomkorlátozásra kell számítani az ortodox húsvét miatt.
Kigyulladt autóhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat Héjjasfalvához, pénteken a déli órákban.
Alig egy óra eltéréssel két tűzesethez riasztották a Maros megyei tűzoltókat két különböző településre, péntekre virradóra.
A Maros megyei rendőrség gazdasági bűncselekményeket kivizsgáló osztályának munkatársai április 9-én, csütörtökön öt ingatlanban tartottak házkutatást.
Vandalizmus történt Marosvásárhely legújabb parkjában: ismeretlenek megrongálták a Cserealja szabadidőpark nyilvános mosdóit.
Két különböző helyszínen is be kellett avatkozniuk szerda reggel a Maros megyei hivatásos tűzoltóknak.
Elpusztult őzet távolítottak el a Marosból a tűzoltók kedden délelőtt Marosvásárhelyen.
