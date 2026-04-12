Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.

Hajnal Csilla

2026. április 12., 10:022026. április 12., 10:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vasárnap éjjel kigyullad egy náznánfalvi lakóház teteje. A marosvásárhelyi tűzoltók hajnali három óra körül kapták a riasztást, a helyszínre érkezéskor az egész tető lángokban állt, körülbelül 250 négyzetméteren – közölte a részleteket a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Szerencsére nem voltak sérültek, a lakók még a tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet.

Szombaton délután egy kéménytűzhöz is kivonultak a tűzoltók Görgénysóaknára.

A szászrégeni tűzoltókat ugyancsak szombat este Marosfelfaluba is kihívták, miután egy személyautó üzemanyagtartályából szivárgást jeleztek – tudtuk meg a megyei tűzoltóság sajtóosztályától.

Marosszék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!