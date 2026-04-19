Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

A tűzoltók kiérkezésekor a tűz már elterjedt,

Tűzesethez riasztották a nyárádszeredai tűzoltókat vasárnapra virradóra, miután egy lakóház kapott lángra Kibéd Fő utcáján – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

nyílt lánggal pusztított a lakóházban, valamint a hozzá tartozó melléképületekben mintegy 150 négyzetméteren.

A helyszínen egy nő pánikrohamot kapott, őt a jelen lévő SMURD-egység látta el.

A tűz eloltását a nyárádszeredai egység mellett a szovátai tűzoltók is segítették: összesen két tűzoltóautóval és egy SMURD mentőegységgel vonultak a helyszínre. A beavatkozásban a makfalvi, a kibédi és a szovátai önkéntes tűzoltók is részt vettek.