Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

Székelyhon

2026. április 19., 10:102026. április 19., 10:10

Tűzesethez riasztották a nyárádszeredai tűzoltókat vasárnapra virradóra, miután egy lakóház kapott lángra Kibéd Fő utcáján – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

A tűzoltók kiérkezésekor a tűz már elterjedt,

nyílt lánggal pusztított a lakóházban, valamint a hozzá tartozó melléképületekben mintegy 150 négyzetméteren.

A helyszínen egy nő pánikrohamot kapott, őt a jelen lévő SMURD-egység látta el.

A tűz eloltását a nyárádszeredai egység mellett a szovátai tűzoltók is segítették: összesen két tűzoltóautóval és egy SMURD mentőegységgel vonultak a helyszínre. A beavatkozásban a makfalvi, a kibédi és a szovátai önkéntes tűzoltók is részt vettek.

Maros megye Marosszék Tűzoltóság Tűzeset
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 19., vasárnap

Kilenc kiskorút szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban kilenc kiskorú és két felnőtt utazott, könyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 19., vasárnap

Turisztikai stratégia: milyen értékei vannak a kistérségeknek Maros megyében?

A Maros megyei kistérségek erősségeit, látványosságait, különleges helyeit és szokásait mérik fel az elkövetkező időszakban magyarországi szakértők. Év végéig derül ki, hogy mivel lehet a turistákat Maros megye különböző régióiba csalogatni.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

2026. április 18., szombat

2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek

Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

2026. április 17., péntek

2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.

2026. április 16., csütörtök

