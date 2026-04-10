Két tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Maros megyében egyetlen éjszaka alatt

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Alig egy óra eltéréssel két tűzesethez riasztották a Maros megyei tűzoltókat két különböző településre, péntekre virradóra.
Hajnali 5 órakor Mezőpaniton egy körülbelül 100 négyzetméteres lakóház teteje, valamint egy melléképület kapott lángra. Személyi sérülés nem történt, a lakók időben ki tudtak menekülni a kigyulladt épületből.
6 óra előtt nem sokkal Marosvásárhelyre is riasztották a tűzoltókat, ahol egy garázs gyulladt ki. A Maros megyei tűzoltók tájékoztatása szerint jelentős anyagi kár nem keletkezett, mivel a garázs üres volt.
A tüzeket a kiérkezésüket követően nem sokkal eloltották a beavatkozó egységek mindkét helyszínen.
