Két tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Maros megyében egyetlen éjszaka alatt

Hajnali 5 órakor Mezőpaniton egy körülbelül 100 négyzetméteres lakóház teteje, valamint egy melléképület kapott lángra. Személyi sérülés nem történt, a lakók időben ki tudtak menekülni a kigyulladt épületből.

6 óra előtt nem sokkal Marosvásárhelyre is riasztották a tűzoltókat, ahol egy garázs gyulladt ki. A Maros megyei tűzoltók tájékoztatása szerint jelentős anyagi kár nem keletkezett, mivel a garázs üres volt.

A tüzeket a kiérkezésüket követően nem sokkal eloltották a beavatkozó egységek mindkét helyszínen.