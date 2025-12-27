Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Súlyos baleset történt szombatra virradóra a marosvásárhelyi Gát utcában: két autó ütközött össze, többen is megsérültek.
2025. december 27., 09:332025. december 27., 09:33
2025. december 27., 09:532025. december 27., 09:53
Kevéssel éjszaka három óra előtt értesítették a hatóságokat, hogy súlyos közúti baleset történt Marosvásárhelyen a Gát utcában. Egy tűzoltóautó és három mentőautó szállt ki a helyszínre, ahol két személygépkocsi ütközött.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A balesetben hat személy sérült meg,
ketten közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek, míg hárman kisebb zúzódásokkal úszták meg a balesetet. A baleset összes érintettjét kórházba szállították további kivizsgálásra, megfigyelésére – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.
Szigligeti Ede Liliomfi című darabjával búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az előbemutatóra és a bemutatóra elfogytak a jegyek, de a január elejei előadásokra még van pár szabad hely.
A Nagy-Küküllőbe esett személyt mentettek ki a tűzoltók Segesváron a vasútállomás környékén csütörtök este.
Maros megyében az 1500 méter feletti hegyvidéki területeken, különösen a Kelemen-havasokban a hó vastagsága mintegy 15–20 centiméter, viszont a szél által felhalmozott helyeken akár 50 centimétert is elérheti.
Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok december 25–28. között Marosvásárhelyen, Szilveszter napján pedig este hétkor indul az utolsó járat.
Szenteste éjfél körül riasztották a szászrégeni tűzoltóságot egy lakóház tetőjén keletkezett tűz oltásához a szászrégeni Kőrös utcában.
Négy gyerek sürög-forog a református parókia nagyszobájában Mezőbándon. A karácsonyfát már meghozta az angyal, de az ajándékokra még várni kell. Egy lelkészcsalád készülődésébe, ünnepi pillanataiba lestünk be, engedelmükkel.
Hivatalosan is megnyitották kedden a dédai hivatásos tűzoltóság legújabb munkapontját Maroskövesden. A stratégiai fontosságú helyszínen felépült állomás nemcsak Déda község, hanem az egész térség számára garantálja a gyorsabb beavatkozásokat.
A kis Jézus megszületett, örvendjünk! címmel szerveztek hétfőn délután ünnepre hangoló eseményt Nyárádszerdában. A kisdiákok betlehemest adtak elő, majd a közönséggel együtt népi énekeket tanultak és csuhéból angyalt készítettek.
szóljon hozzá!