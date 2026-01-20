Rovatok
Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk

Az út mindkét felére jutott a kátyúkból. Sürgős beavatkozásokra van szükség

Sürgős beavatkozásokra van szükség a mély gödrök miatt

Fotó: Haáz Vince

Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.

Simon Virág

2026. január 20., 19:23

Messze még a tél vége, egy dolog azonban már januárban biztos: nagyon sok munkájuk lesz az útügy dolgozóinak, hiszen gyakorlatilag néhány hét alatt rengeteg kátyú jelent meg az utakon: elég csak végighaladni a Csíkszeredát Balavásárral összekötő 13A jelzésű országúton – főleg Szentegyháza térségében–, de ugyanez a gond több helyen is felütötte a fejét.

Hasonló gondokkal küzdenek például a Marosvásárhely szomszédságában található nagyközsébgen, Marosszentgyörgyön is.

Ott halad át ugyanis a 15-ös számú országút, amelyet a havazás és sózás együttese szintén nem kímélt – több helyen mély gödrök jelentek meg rajta.

Az útszakasz karbantartását a Brassói út- és hídügyi igazgatóság végzi. A község polgármestere, Sófalvi Szabolcs a Székelyhonnak elmondta, hogy már január 13-án átiratban tájékoztatták az illetékes szakhatóságot, hogy segítségre van szükségük. Megírták, hogy

ideiglenes megoldást várnak, mert az út egyre járhatatlanabb.

A polgármester beszámolt róla, hogy Marosvásárhely határától kezdve mintegy ötszáz méteren keresztül szinte egymást érik a gödrök, ezek között olyan is van, ami tíz centiméter mély. A négysávos út elég keskeny, középen pedig egy betonfal választja el, így a gépkocsivezetők nem tudják kikerülni a gödröket.

Keskeny az út, nehéz kerülni a gödröket • Fotó: Haáz Vince

Keskeny az út, nehéz kerülni a gödröket

Fotó: Haáz Vince

„Tudjuk, hogy ilyenkor télen csak ideiglenes megoldást lehet találni, tisztában vagyunk azzal is, hogy az idei költségvetés még nincs meg, így erre is lehet hivatkozni. De

Idézet
várjuk a megoldást, mert az országút nagyon forgalmas és a gödrök egyre mélyebbek.

Sófalvi Szabolcs jelezte, hogy ha nem kapnak hamarosan választ, akkor újra próbálkoznak az útügynél, megoldást sürgetve.

Maros megye Marosszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült

Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet

Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát

Jelentős kulturális eseményt jelentettek be hétfő délután Marosvásárhelyen: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lép színpadra január 25-én 18 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében

Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen

Ötórás műtét során kapott új szívet egy 19 éves, Beszterce-Naszód megyei fiatal a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetben (IUBCvT). Ez volt 2026 első szívátültetése Romániában.

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen

Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt

Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.

 

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen

Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott

Közúti balesethez riasztották a hatóságokat Nyárádkarácsonba vasárnap este. Két gépkocsi ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű egy gázcsőnek csapódott, ezért felmerült a gázvezeték megrongálódásának gyanúja.

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
2026. január 18., vasárnap

Áramszünetek várhatók Szászrégenben

Az áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Szászrégen több utcájában is ideiglenes áramszünetekre kell számítani a következő napokban.

Áramszünetek várhatók Szászrégenben
Áramszünetek várhatók Szászrégenben
2026. január 18., vasárnap

Áramszünetek várhatók Szászrégenben
