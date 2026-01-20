Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk

Sürgős beavatkozásokra van szükség a mély gödrök miatt
Fotó: Haáz Vince
Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.
Messze még a tél vége, egy dolog azonban már januárban biztos: nagyon sok munkájuk lesz az útügy dolgozóinak, hiszen gyakorlatilag néhány hét alatt rengeteg kátyú jelent meg az utakon: elég csak végighaladni a Csíkszeredát Balavásárral összekötő 13A jelzésű országúton – főleg Szentegyháza térségében–, de ugyanez a gond több helyen is felütötte a fejét.
Ott halad át ugyanis a 15-ös számú országút, amelyet a havazás és sózás együttese szintén nem kímélt – több helyen mély gödrök jelentek meg rajta.
Az útszakasz karbantartását a Brassói út- és hídügyi igazgatóság végzi. A község polgármestere, Sófalvi Szabolcs a Székelyhonnak elmondta, hogy már január 13-án átiratban tájékoztatták az illetékes szakhatóságot, hogy segítségre van szükségük. Megírták, hogy
A polgármester beszámolt róla, hogy Marosvásárhely határától kezdve mintegy ötszáz méteren keresztül szinte egymást érik a gödrök, ezek között olyan is van, ami tíz centiméter mély. A négysávos út elég keskeny, középen pedig egy betonfal választja el, így a gépkocsivezetők nem tudják kikerülni a gödröket.
Keskeny az út, nehéz kerülni a gödröket
Fotó: Haáz Vince
„Tudjuk, hogy ilyenkor télen csak ideiglenes megoldást lehet találni, tisztában vagyunk azzal is, hogy az idei költségvetés még nincs meg, így erre is lehet hivatkozni. De
Sófalvi Szabolcs jelezte, hogy ha nem kapnak hamarosan választ, akkor újra próbálkoznak az útügynél, megoldást sürgetve.
