Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk

Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.

Simon Virág 2026. január 20., 19:232026. január 20., 19:23

Messze még a tél vége, egy dolog azonban már januárban biztos: nagyon sok munkájuk lesz az útügy dolgozóinak, hiszen gyakorlatilag néhány hét alatt rengeteg kátyú jelent meg az utakon: elég csak végighaladni a Csíkszeredát Balavásárral összekötő 13A jelzésű országúton – főleg Szentegyháza térségében–, de ugyanez a gond több helyen is felütötte a fejét.

Hasonló gondokkal küzdenek például a Marosvásárhely szomszédságában található nagyközsébgen, Marosszentgyörgyön is.

Ott halad át ugyanis a 15-ös számú országút, amelyet a havazás és sózás együttese szintén nem kímélt – több helyen mély gödrök jelentek meg rajta. Hirdetés Az útszakasz karbantartását a Brassói út- és hídügyi igazgatóság végzi. A község polgármestere, Sófalvi Szabolcs a Székelyhonnak elmondta, hogy már január 13-án átiratban tájékoztatták az illetékes szakhatóságot, hogy segítségre van szükségük. Megírták, hogy

ideiglenes megoldást várnak, mert az út egyre járhatatlanabb.

A polgármester beszámolt róla, hogy Marosvásárhely határától kezdve mintegy ötszáz méteren keresztül szinte egymást érik a gödrök, ezek között olyan is van, ami tíz centiméter mély. A négysávos út elég keskeny, középen pedig egy betonfal választja el, így a gépkocsivezetők nem tudják kikerülni a gödröket.

Keskeny az út, nehéz kerülni a gödröket Fotó: Haáz Vince

„Tudjuk, hogy ilyenkor télen csak ideiglenes megoldást lehet találni, tisztában vagyunk azzal is, hogy az idei költségvetés még nincs meg, így erre is lehet hivatkozni. De

várjuk a megoldást, mert az országút nagyon forgalmas és a gödrök egyre mélyebbek.