Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön

Fatárolóban csaptak fel a lángok hétfőn délután Marosszentgyörgyön, de szerencsére senki sem szenvedett komolyabb sérülést – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Rövid közleményükből az is kiderült, hogy az eset során egy ember pánikrohamot kapott, őt egy egészségügyi csapat szállította el a helyszínről további ellátásra. A katasztrófavédelem egyébként három tűzoltóautóval sietett a tűzesethez.