Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

A lány édesanyja hétfőn értesítette a rendőrséget, miszerint a kiskorú önként távozott a lakóhelyéről január 4-én, állítása szerint egy barátnőjéhez ment. A bejelentés szerint január 5-én a kiskorú még telefonon beszélt édesanyjával, ekkor azt mondta, hogy még néhány napig marad, azonban azóta nem tért haza, és többé nem sikerült kapcsolatba lépni vele.