Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
A mezőrücsi, 17 éves Moldovan Larisa-Rodica január 4-én önként távozott otthonról, 5-e óta pedig nem tudnak kapcsolatba lépni vele.
A lány édesanyja hétfőn értesítette a rendőrséget, miszerint a kiskorú önként távozott a lakóhelyéről január 4-én, állítása szerint egy barátnőjéhez ment. A bejelentés szerint január 5-én a kiskorú még telefonon beszélt édesanyjával, ekkor azt mondta, hogy még néhány napig marad, azonban azóta nem tért haza, és többé nem sikerült kapcsolatba lépni vele.
A lány körülbelül 170 cm magas és 55 kg testsúlyú. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság arra kér mindenkit, amennyiben bármilyen információval rendelkezik, amely hozzájárulhat a kiskorú megtalálásához, értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot vagy hívja az 112-es egységes segélyhívó számot.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen kedd délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.
Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.
Összesen 793 tűzesetet regisztráltak országszerte az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.
Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.
Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.
Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.
Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.
A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.
