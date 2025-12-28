Rovatok
Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.

Székelyhon

2025. december 28., 11:362025. december 28., 11:36

Közúti baleset történt Nagysármáson és Beresztelkén is vasárnap reggel. Előbbi helyszínen egy személygépkocsi lesodródott az úttestről és a sáncba borult. A balesetben három személy sérült meg, mindannyiukat kórházba szállították.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Beresztelkén szintén lesodódott egy autó az úttestről és nekiment egy gázvezetéknek. Ebben az esetben nem történt személyi sérülés a Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint.

Marosszék Baleset
