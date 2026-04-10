Autó gyulladt ki Héjjasfalvánál

Kigyulladt autóhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat Héjjasfalvához, pénteken a déli órákban.

Egy személygépkocsi motortérben keletkezett tűz Héjjasfalva kijáratánál. A helyszínre riasztották a segesvári hivatásos tűzoltókat.

Személyi sérülés nem történt a tűzeset során, és a forgalom is zavartalanul haladt az érintett útszakaszon – olvasható a Maros megyei tűzoltóság rövid közleményében.