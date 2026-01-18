Áramszünetek várhatók Szászrégenben

2026. január 18., vasárnap

Akik a kinti fagyban érzik jól magukat – tél a marosvásárhelyi állatkertben

A farkasok és a tigrisek különösen jól érzik magukat a nagy hóban, fagyban a marosvásárhelyi állatkertben. A tartósan fagyos idő beálltával fokozottan figyelnek az állatokra és az optimális hőmérsékletre, az ünnepek alatt mégis elpusztult egy gímszarvas.