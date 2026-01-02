A kutyáját próbálta menteni a férfi, amikor beszakadt alatta a jég

A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.

A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a segélyhívás beérkezése után minden másodperc számított, a helyszínre mentőegységek és hivatásos tűzoltók szálltak ki, sőt még egy búváregységet is bevetettek.

Szemtanúk szerint a férfi a kutyáját próbálta megmenteni, amikor ráment a jégre.

Az eszméletlen férfire a parttól mintegy 15 méterre találtak rá a jég alatt. A búvárok segítségével kiszedték a vízből és a csónakba emelték, ahol azonnal elkezdték az újraélesztését, amit folytattak a mentőkocsiban is, útban a kórház felé.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hipotermikus állapotban lévő férfit végül