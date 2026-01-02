A kutyáját próbálta menteni a férfi, amikor beszakadt alatta a jég

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.
2026. január 02., 20:142026. január 02., 20:14
A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a segélyhívás beérkezése után minden másodperc számított, a helyszínre mentőegységek és hivatásos tűzoltók szálltak ki, sőt még egy búváregységet is bevetettek.
Az eszméletlen férfire a parttól mintegy 15 méterre találtak rá a jég alatt. A búvárok segítségével kiszedték a vízből és a csónakba emelték, ahol azonnal elkezdték az újraélesztését, amit folytattak a mentőkocsiban is, útban a kórház felé.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hipotermikus állapotban lévő férfit végül
Az eset után a katasztrófavédelem nyomatékosan felhívja az emberek figyelmét, hogy ne menjenek rá a tavak, folyók jegére, és a gyerekeket se engedjek ezek közelében játszani – írja az Agerpres hírügynökség. Ha mégis megtörténik a baleset, azonnal hívják az 112-t,
Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.
