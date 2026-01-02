Rovatok
A kutyáját próbálta menteni a férfi, amikor beszakadt alatta a jég

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.

Székelyhon

2026. január 02., 20:142026. január 02., 20:14

2026. január 02., 20:152026. január 02., 20:15

A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a segélyhívás beérkezése után minden másodperc számított, a helyszínre mentőegységek és hivatásos tűzoltók szálltak ki, sőt még egy búváregységet is bevetettek.

Szemtanúk szerint a férfi a kutyáját próbálta megmenteni, amikor ráment a jégre.

Az eszméletlen férfire a parttól mintegy 15 méterre találtak rá a jég alatt. A búvárok segítségével kiszedték a vízből és a csónakba emelték, ahol azonnal elkezdték az újraélesztését, amit folytattak a mentőkocsiban is, útban a kórház felé.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hipotermikus állapotban lévő férfit végül

a kórházban sikerült újraéleszteni, jelenleg stabil az állapota.

Az eset után a katasztrófavédelem nyomatékosan felhívja az emberek figyelmét, hogy ne menjenek rá a tavak, folyók jegére, és a gyerekeket se engedjek ezek közelében játszani – írja az Agerpres hírügynökség. Ha mégis megtörténik a baleset, azonnal hívják az 112-t,

ne próbáljanak megfelelő felszerelés hiányában segítséget nyújtani, mert tetézhetik a bajt.

korábban írtuk

Jég alól szedték ki a Marosból
Jég alól szedték ki a Marosból

Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.

Marosszék Marosvásárhely Tűzoltóság
