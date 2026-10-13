Hegyimentőkkel az Istenszékére

Fotó: Maros megyei hegyimentők
Maros megye egyik legszebb és leglátványosabb hegycsúcsára, az Istenszékére szerveznek gyalogtúrát a Maros megyei hegyimentők.
Idén is megszervezi hagyományos gyalogtúráját az Istenszékére a Maros megyei hegyimentő szolgálat. Mint közösségi oldalukon írják, szeretettel várnak minden természet- és túrakedvelőt október 17-én, szombaton, egy közös gyalogtúrára, Maros megye egyik legszebb és leglátványosabb hegycsúcsára, az Istenszékére.
Az érdeklődők két helyszínen csatlakozhatnak:
reggel 8 órakor a marosvásárhelyi sportcsarnoknál, ahonnan személyautókkal utaznak a túra helyszínére
vagy 9.30-kor a Bisztra-völgyében, a kék ponttal jelzett turistaút bejáratánál.
Akik nem Marosvásárhelyről érkeznek, közvetlenül itt csatlakozhatnak a csoporthoz. A túrára előzetesen regisztrálni kell a 0365 430 940-es telefon számon, naponta 9 és 15 óra között.
Fontos tudnivalók: a túra közepesen nehéz, a várható hőmérséklet: 5–10 Celsius-fok körül alakulhat. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a szervezők fenntartják a túra lemondásának jogát. Az esetleges változásokról Facebook-oldalukon tájékoztatnak.
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