Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep

Bár a marosvásárhelyi Víkendtelep hivatalos megnyitóját pénteken 17 órakor tartják, a strandolni vágyókat már reggel 9 órától fogadják.

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Az utolsó simításokat végzik a marosvásárhelyi Víkendtelepen, ahol az idei idényt június 19-én, pénteken nyitják meg.

Reggel 9 órától már lehet használni a medencéket, délután pedig szórakoztató programokkal, koncertekkel várják a látogatókat.

17 órától a CsillaDudance és a Navarra táncosai lépnek színpadra, majd a FUNKorporation és Sarmalele Reci zenekar koncertezik.

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A strandolni, napozni óhajtó felnőttek 30 lejes napi jegyet kell váltsanak, a 3 és 14 év közötti gyerekeknek és nyugdíjasoknak 15 lejest. A marosvásárhelyiek a személyi igazolványuk felmutatásával 25 százalékos kedvezményben részesülnek.