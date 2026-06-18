Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep

Péntektől lehet strandolni
Fotó: Haáz Vince
Bár a marosvásárhelyi Víkendtelep hivatalos megnyitóját pénteken 17 órakor tartják, a strandolni vágyókat már reggel 9 órától fogadják.
Az utolsó simításokat végzik a marosvásárhelyi Víkendtelepen, ahol az idei idényt június 19-én, pénteken nyitják meg.
17 órától a CsillaDudance és a Navarra táncosai lépnek színpadra, majd a FUNKorporation és Sarmalele Reci zenekar koncertezik.
A strandolni, napozni óhajtó felnőttek 30 lejes napi jegyet kell váltsanak, a 3 és 14 év közötti gyerekeknek és nyugdíjasoknak 15 lejest. A marosvásárhelyiek a személyi igazolványuk felmutatásával 25 százalékos kedvezményben részesülnek.
Az időjárási előrejelzés szerint igazi strandidő lesz Marosvásárhelyen a hétvégén: pénteken 29, szombaton és vasárnap 30 Celsius-fok feletti hőmérsékleti értékek várhatóak.
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