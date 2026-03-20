Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán. Fülöp-Székely Botond 2026. március 20., 14:172026. március 20., 14:17

A járványügyi helyzetek, a háború okozta infláció, aszály- és árvízkárok, de

a megemelkedett üzemanyag- és energiaárak is nehezítik a gazdák mindennapjait, akik nem hogy emelhették volna a termékeik árát, de az import miatt csökkenteniük kellett azt

– jelentette ki Becze István, a székelyudvarhelyi eseményt szervező Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke.

Éppen ezért szerinte jól átgondolt programokra van szükség a termelők támogatása érdekében, ezt próbáljak elősegíteni ők is. Kiemelte, hogy

az elmúlt években nem maradtak egyedül a problémáikkal, bátran támaszkodhattak a magyar nemzeti kormányra, akik most szintén számíthatnak rájuk az április 12-i választásokon.

A hazai gazdák termékeinek vásárlására bíztatott az agrárminiszter

Addig olcsó, amíg van konkurencia „A magyarság most sem szeretne mást, mint 1848-ban, vagyis békét és szabadságot kíván, hogy biztonságban dolgozhasson és nevelhesse gyerekeit” – hangsúlyozta Nagy István, Magyarország agrárminisztere. A közelgő választásokra utalva rámutatott, hogy

most is sorsdöntő idő előtt áll a nemzet, ezért együttműködésre és a közös gondolkodásra van szükség a közös eredmények megvédése érdekében.

Közölte, a nemzeti kormány továbbra is szellemi és lelki felelősséget vállal az anyaország határain kívül rekedt magyarokért. Nagy István a gazdákat érintő támogatások csökkenésének veszélyére is kitért, ugyanakkor arról is beszélt, hogy

negatívan érinti a helyi termelőket az Európai Unió által Ukrajnával megkötött szabadkereskedelmi egyezmény.

Ez pedig az agrárminiszter szerint csak fokozódni fog, ha hasonló egyezményeket írnak alá a Dél-Amerikai országokkal is. Minden,

az EU-ba behozott gabonamennyiség a helyi termelőket fogja gyengíteni, akik munkájuk során számos olyan környezetvédelmi feltételnek kell megfeleljenek, ami más országokban nem elvárás.

Az elöljáró szerint ez ellen csak úgy lehet védekezni, ha

az itteni gazdák jól feldolgozott minőségi élelmiszert tudnak felmutatni a világ más tájairól érkező alapanyagokkal szemben.

„Mennyiségi alapon mindig veszíteni fogunk, hiszen nem tudjuk magunkat megvédeni, de egy feldolgozott termékkel igen” – szögezte le. Mindemellett azt is fontosnak tartja, hogy

a vásárlók a hazai termékeket válasszák az üzletekben, ne az ismeretlen eredetű, összetételű és minőségű terméket fogyasszák.

A miniszter szerint a nap üzenete az, hogy „bízni kell a hazai termelők keze munkájának eredményében ez ugyanis a jövőt és a megmaradást jelenti”. Hozzátette:

ne hagyjuk magunkat elcsábítani az olcsó termékekkel, hiszen azok csak addig lesznek olcsók, amíg van konkurencia.

A tudás megosztása Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az eseményen leszögezte, hogy a mostani kihívások miatt

csak egyetlen lehetősége van a gazdáknak a talpon maradásra, mégpedig az, hogy megosztják egymással a tudást, az információt és a képességet.

Mint mondta, több esetben ők is Székelyföldre jönnek, ha új ötleteket szeretnének meríteni, hiszen sok szempontból előttük járnak az itteni gazdák. Hangsúlyozta, hogy

az összefogásnak köszönhetően erősek a Kárpát-medencei magyar gazdák, akiknek az érdekeit képviselik.

A fórum megnyitóján beszédet mondtak még Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának és Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke, továbbá Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke és Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

