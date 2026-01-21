Maga alá gyűrte az autót a kamion: a sofőr meghalt, az utasok állapota súlyos – videóval

Fotó: Temesvári regionális út- és hídügyi igazgatóság
Egy személy meghalt, kettő megsebesült a szerda reggel az A1-es autópályán, a Hunyad megyei Piski (Simeria) közelében történt közúti balesetben, amelyben egy személygépkocsi és egy nyergesvontató ütközött egymásnak – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.
2026. január 21., 10:572026. január 21., 10:57
Az Infotrafic szerint a baleset a Déva–Nagyszeben menetirányban történt a 351. kilométernél. A halálos áldozat és a két megsérült személy is az autóban utazott az ütközéskor.
A Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint
A járműben ülő férfi és egy hatéves kislány súlyosan megsérült. Utóbbit emelték ki előbb a kocsiból, és elkezdték az újraélesztést, majd a dévai sürgősségi kórházba szállították. Ezt követően a roncsok közé szorult, de öntudatánál levő, több sérülést szenvedett férfit is kiemelték a járműből, majd szintén a dévai kórházba szállították.
A teherautó vezetője nem sérült meg.
A rendőrség a helyszínelés idejére lezárta a sztrádaszakaszt a 354–334. kilométer között, a forgalmat a 7-es országútra (Piski–Szászváros) terelték el. Nyomoznak a baleset körülményeinek kiderítésére – számolt be az Agerpres.
Ismét mínusz 21 fok alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban tizedre pontosan ugyanakkora fagyot mértek, mint pár nappal korábban, Csíkszeredában pedig picivel még hidegebb is volt, mint a hétvégén.
Majdnem harmadával nőtt a felső légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma az elmúlt héten Hargita megyében. A kórházi kezelésre szorulók száma viszont enyhén csökkent.
A román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad keddi nagyszebeni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fel kell készíteni a lakosságot az ország védelmével kapcsolatos feladatok ellátására.
Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.
Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.
A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.
A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.
Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.
Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.