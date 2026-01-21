Maga alá gyűrte az autót a kamion: a sofőr meghalt, az utasok állapota súlyos – videóval

Egy személy meghalt, kettő megsebesült a szerda reggel az A1-es autópályán, a Hunyad megyei Piski (Simeria) közelében történt közúti balesetben, amelyben egy személygépkocsi és egy nyergesvontató ütközött egymásnak – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.

Az Infotrafic szerint a baleset a Déva–Nagyszeben menetirányban történt a 351. kilométernél. A halálos áldozat és a két megsérült személy is az autóban utazott az ütközéskor.

a halálos áldozat az autót vezető nő, aki az ütközéskor életét vesztette.

A járműben ülő férfi és egy hatéves kislány súlyosan megsérült. Utóbbit emelték ki előbb a kocsiból, és elkezdték az újraélesztést, majd a dévai sürgősségi kórházba szállították. Ezt követően a roncsok közé szorult, de öntudatánál levő, több sérülést szenvedett férfit is kiemelték a járműből, majd szintén a dévai kórházba szállították.

A teherautó vezetője nem sérült meg.

A rendőrség a helyszínelés idejére lezárta a sztrádaszakaszt a 354–334. kilométer között, a forgalmat a 7-es országútra (Piski–Szászváros) terelték el. Nyomoznak a baleset körülményeinek kiderítésére – számolt be az Agerpres.