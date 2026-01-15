Rovatok
Lugosi robbanás: pillanatokon múlt egy járókelő testi épsége – videóval

• Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Mindössze néhány másodperc választott el egy járókelőt attól, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen, amikor a lugosi rendőrség egyik melléképületében robbanás történt.

Székelyhon

2026. január 15., 18:292026. január 15., 18:29

Ahogy arról korábban beszámoltunk, három Temes megyei rendőr megsérült szerdán reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.

korábban írtuk

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval

Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.

Egy közösségi médiában terjedő videó tanúsága szerint

rendkívül kevésen múlt, hogy nem követelt további sérülést a robbanás.

Egy járókelő ugyanis mindössze néhány másodperccel korábban sétált el az épület előtt, amelynek ablakai a légnyomástól kitörtek, a törmelék pedig az utcára zúdult.

Az illető éppen időben el tudott menekülni, így megúszta sérülés nélkül. A robbanásban két jármű, köztük egy rendőrkocsi is megrongálódott, és egy közelben álló panelház több ablaka betört. A hatóságok minden személyt evakuáltak a lugosi rendőrség épületeiből, és vizsgálják a robbanás körülményeit és okát.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F25470120155970933%2F&show_text=false&width=419&t=0" width="100%" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

