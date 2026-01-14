Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval

Fotó: Temes megyei tűzoltóság
Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.
2026. január 14., 13:522026. január 14., 13:52
2026. január 14., 14:182026. január 14., 14:18
A Temes megyei rendőrség közleménye szerint két rendőr kórházba került, egyikük az arcán és kezein elszenvedett égési sérülésekkel, a másik pánikroham tüneteivel. A harmadik személyt, a lugosi közlekedésrendészet vezetője enyhe sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen látták el a mentőorvosok – számolt be az Agerpres.
A közlemény szerint a szerda reggel bekövetkezett robbanást nem követte tűz.
A légnyomás egy másik melléképületben is kárt tett.
Egy 42 éves rendőr, a közrendészet vezetője enyhe sérülést szenvedett, egy 41 éves rendőrön pedig pánikroham lett úrrá.
A hatóságok minden személyt evakuáltak a lugosi rendőrség épületeiből, és vizsgálják a robbanás körülményeit és okát.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.
A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.
A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Két súlyos közlekedési szabályszegést is feltártak a rendőrök kedden Hargita megyében.
Egy szebeni férfit filmeztek le, amint túrasíléccel közlekedett az út szélén. Noha az úton el volt takarítva a hó, a széleken felgyűlt hómennyiség alkalmas volt a siklásra.
A tanügyben vagy a szenátusban tavaly már bevezették a költségcsökkentő intézkedéseket, újabb megszorítások nem indokoltak – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.
Januárban az iskolaigazgatók hatvan százalékának jár le a vezetői megbízatása, péntekig a megyei tanfelügyelőségeknek ki kell nevezniük az új iskolavezetőket. Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint az intézkedés.
Érezhetően enyhébb reggelre ébredtünk szerdán, Székelyföld-szerte többnyire csak mínusz 6–8 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.
A fejlesztési minisztérium honlapján kedd este közzétett törvénytervezet szerint 2026-ban a központi közigazgatásban a 2025-ös szinthez képest tíz százalékkal csökkennek – az alapbérek érintése nélkül – a személyi jellegű kiadások.
szóljon hozzá!