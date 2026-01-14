Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval

Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.

A Temes megyei rendőrség közleménye szerint két rendőr kórházba került, egyikük az arcán és kezein elszenvedett égési sérülésekkel, a másik pánikroham tüneteivel. A harmadik személyt, a lugosi közlekedésrendészet vezetője enyhe sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen látták el a mentőorvosok – számolt be az Agerpres.

A közlemény szerint a szerda reggel bekövetkezett robbanást nem követte tűz.