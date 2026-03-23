Lopott autóval kapták el és jogosítványa se volt a 18 éves fiatalnak

Jogosítvány nélkül, egy udvarról eltulajdonított autóval kaptak el egy 18 éves fiatalt Gyergyóújfaluban hétfő hajnalban.

Egy gyergyóújfalvi fiatal jogosítvány nélkül vezetett egy személyautót hétfő hajnalban. Miután a közlekedésrendészek megállásra intették, a helyszíni ellenőrzés során kiderült, hogy a 18 éves fiatal

egy udvarról vitte el a járművet, a tulajdonos beleegyezése nélkül.

Az autót később visszaszolgáltatták a gazdájának. Az alkoholszonda 0,04 mg/liter légalkoholszintet mutatot a leheletében. Az ügyben járművezetés jogosítvány nélkül és jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás.

A hétvégén más esetekben is intézkedtek a Hargita megyei rendőrök: vasárnap egy 36 éves férfit intettek megállásra a 134A jelzésű megyei úton Oroszhegy községben, akinek