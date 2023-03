Lénárd szerint Borboly nem szánt mélyen

Utóbbi el is fogadta a felkérést, ám azonnal átvette a kezdeményezést és egyetlen időpontot és helyszínt szabott meg a vitára. Ennek apropóján kerestük meg Lénárd Andrást, akivel – ha már rendelkezésünkre állt – a vitán túl egyéb gazdasági kérdéseket is feszegettünk.

Lénárd egy példával folytatta gondolatmenetét. „Amikor nyolc évvel ezelőtt elkezdtük a gazdasági aktivitásunkat, Székelyföld 150 kilométeres körzetében ezer kisbolt üzemelt – mostanra ez hatszázra zsugorodott. Mindeközben városainkban nagyáruházak nyíltak, egy ideje pedig már a községekben (például Csíkszentkirályon) és a kisvárosokban (többek között Szentegyházán) is ilyenekben lehet vásárolni. Az áruháznyitások teljesen rendben vannak, nem is szabad megakadályozni, mert ezek a fejlődés egy ismérvei, és az emberek is jól érzik magukat ezekben az üzletekben – és a választék is nagyobb.