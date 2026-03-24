Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház
Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők.
Új korszak kezdődött a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház életében: Kolozsi Borsos Gábor frissen kinevezett igazgató egyik legfontosabb céljaként tűzte ki, hogy
Ennek jegyében szervezik meg az idei Színházi Világnaphoz kapcsolódó, egész napos rendezvénysorozatot is március 27-én.
A pénteki program már reggeltől indul, 9 órától a város főterén megnyílt Bázis ifjúsági központban a Színészkávézóba hívják az érdeklődőket, ahol a nézők kötetlen beszélgetés keretében találkozhatnak a társulat tagjaival. Ezt követően 10 órától Ferenczi Zoltán vezetésével plakátkészítő workshop várja a szervezett diákcsoportokat.
A Figura egyik legkedveltebb és hagyományos világnapi programja, a kulisszatúra sem marad el.
Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház
A délután egyik kiemelt eseménye a Figurások című dokumentumfilm levetítése lesz 17.30-tól. Az alkotás a színház fennállásának 40. évfordulójára készült, és nemcsak az intézmény történetét mutatja be, hanem Gyergyószentmiklós és a Figura kapcsolatát is érzékenyen ábrázolja. A film egy próbafolyamatot követ végig az olvasópróbától a bemutatóig, miközben egykori és jelenlegi társulati tagok személyes visszaemlékezései teszik teljessé a képet.
A Színházi Világnap minden programja ingyenes, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges.
Amint Kolozsi Borsos Gábor felhívja a figyelmet, a Figura elindított egy átfogó közönségfelmérést is: az előadásokon, de a színházi világnap eseményei során is kitölthető kérdőív célja, hogy pontosabb képet adjon arról, kik és milyen elvárásokkal látogatják a színház előadásait. A kérdőív online is elérhető ide kattintva.
