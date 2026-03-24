Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők.

Új korszak kezdődött a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház életében: Kolozsi Borsos Gábor frissen kinevezett igazgató egyik legfontosabb céljaként tűzte ki, hogy

ismét közelebb kerüljön a színház a gyergyószentmiklósi közösséghez, miközben erősíti szakmai jelenlétét és bővíti programkínálatát.

Ennek jegyében szervezik meg az idei Színházi Világnaphoz kapcsolódó, egész napos rendezvénysorozatot is március 27-én.

A pénteki program már reggeltől indul, 9 órától a város főterén megnyílt Bázis ifjúsági központban a Színészkávézóba hívják az érdeklődőket, ahol a nézők kötetlen beszélgetés keretében találkozhatnak a társulat tagjaival. Ezt követően 10 órától Ferenczi Zoltán vezetésével plakátkészítő workshop várja a szervezett diákcsoportokat.

A Figura egyik legkedveltebb és hagyományos világnapi programja, a kulisszatúra sem marad el.