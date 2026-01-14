Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Két súlyos közlekedési szabályszegést is feltártak a rendőrök kedden Hargita megyében.
Gyergyószentmiklóson délután 4 óra körül a megyei rendőrség közlekedési szolgálatának munkatársai egy 48 éves helyi férfit állítottak meg ellenőrzés céljából, aki – mint kiderült –
Az alkoholszonda 0,81 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletéből. A sofőrt kórházba szállították vérvételre, az ügyben ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult.
Alig néhány perc különbséggel, ugyanazon a napon Csíkszeredában egy
A járművet egy 27 éves helyi fiatalember vezette. Az eset kapcsán a hatóságok szintén büntetőeljárást indítottak, bejegyzetlen jármű használata miatt – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.
A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.
A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Egy szebeni férfit filmeztek le, amint túrasíléccel közlekedett az út szélén. Noha az úton el volt takarítva a hó, a széleken felgyűlt hómennyiség alkalmas volt a siklásra.
A tanügyben vagy a szenátusban tavaly már bevezették a költségcsökkentő intézkedéseket, újabb megszorítások nem indokoltak – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.
Januárban az iskolaigazgatók hatvan százalékának jár le a vezetői megbízatása, péntekig a megyei tanfelügyelőségeknek ki kell nevezniük az új iskolavezetőket. Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint az intézkedés.
Érezhetően enyhébb reggelre ébredtünk szerdán, Székelyföld-szerte többnyire csak mínusz 6–8 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.
A fejlesztési minisztérium honlapján kedd este közzétett törvénytervezet szerint 2026-ban a központi közigazgatásban a 2025-ös szinthez képest tíz százalékkal csökkennek – az alapbérek érintése nélkül – a személyi jellegű kiadások.
Jelenleg két helyszínen működnek a felvonók Kovászna megyében: Sugásfürdőn és Nagypatakon. Noha síelésre alkalmas terep még lenne a térségben, a hóhiány és a költségek miatt a pályák nem üzemelnek. Mutatjuk a háromszéki sípálya-körképet.
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.
