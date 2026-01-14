Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában

2026. január 14., szerda

Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék

Jelenleg két helyszínen működnek a felvonók Kovászna megyében: Sugásfürdőn és Nagypatakon. Noha síelésre alkalmas terep még lenne a térségben, a hóhiány és a költségek miatt a pályák nem üzemelnek. Mutatjuk a háromszéki sípálya-körképet.