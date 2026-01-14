Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat

A közgyűlés célja a földtulajdonosok képviselőinek kijelölése a helyi bizottságba, a város területén található földterületek tulajdonjogi rendezése érdekében. Kérik az érintett földtulajdonosokat, hogy a megjelölt időpontban vegyenek részt a a közgyűlésen a volt mozi épületének emeletén található ülésteremben.

