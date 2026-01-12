Kómába esett két gyermek műtét után a konstancai kórházban

Belső vizsgálatot rendelt el hétfőn a konstancai megyei sürgősségi kórháznál az intézmény vezetősége, miután két gyermek is kómába került műtét után.

Egy 2 éves és egy 6 éves gyermekről van szó, előbbi bélelzáródás, utóbbi vakbélgyulladás miatt szorult műtéti beavatkozásra.

A szülők azzal vádolják a kórház személyzetét, hogy nem nyújtottak megfelelő ellátást a gyermekeiknek.

A kórhaz sajtószóvivője, Crina Kibedi szerint az ügyben belső vizsgálat indult, az erre kijelölt bizottság bekérte és vizsgálja a két páciens dokumentációját.

Jelenleg mindkét gyermeket a bukaresti Grigore Alexandrescu gyermekkórházban ápolják – tájékoztat az Agerpres.