Kiverte a biztosítékot Tánczos Barna állítólagos kijelentése az AUR-nál

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a gazdákat támogató intézkedések sürgős jóváhagyását követeli, miután Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter állítólag kijelentette, hogy ezek „valahol a pénzügyminisztériumban vagy a kormánynál vesztegelnek”.

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Az AUR pénteki közleménye szerint elfogadhatatlan, hogy a gazdák viseljék az adminisztratív fennakadások és a politikai instabilitás következményeit, miközben ki kell fizetniük a béreket, a földbérletet, a hiteleket és a mezőgazdasági munkák költségeit.

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A párt kéri, hogy

a kormány tegye közzé a jóváhagyásra váró támogatások teljes listáját és összegét, valamint a késedelem okait,

és szabjon konkrét határidőket a kifizetésekre.

Hangsúlyozták, hogy a mezőgazdasági munkák ütemezése nem igazítható a kormányalakítási tárgyalásokhoz.

„A gazdák nem szívességet kérnek, és nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy saját zsebükből finanszírozzák az állam működési zavarait” – olvasható a közleményben, melyet az Agerpres idéz.