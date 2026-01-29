Rovatok
Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) által szervezett titkos akció pillanatai – így tálalja a román sajtó azokat a felvételeket, amelyeket közlésük szerint akkor rögzítettek, amikor a gyanúsított nő nagy összegű pénzt vett át.

Székelyhon

2026. január 29., 15:222026. január 29., 15:22

2026. január 29., 15:372026. január 29., 15:37

Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtök hajnalban a korrupcióellenes ügyészség G. A. M.-et, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti I. kerületi szervezetének tagját., és őrizetbe került a feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint a Külső Hírszerző Szolgálat (SIE) tábornokának adta ki magát. Az ügyészség csütörtökön a két gyanúsított előzetes letartóztatását kérte a bukaresti ítélőtáblától.

korábban írtuk

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben

Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség A. G.-t, a PNL bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint tábornoknak adta ki magát.

A korrupcióellenes ügyészség csütörtöki közleménye szerint a bukaresti ügyvédi kamara tagja, G. A. M. ellen büntetőeljárást indítottak, és

24 órára őrizetbe vették folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés, valamint befolyással üzérkedésben való bűnrészesség gyanújával.

Ugyanebben az ügyben őrizetbe vették I. G.-t is, aki nem tölt be köztisztséget – írja az Agerpres hírügynökség.

A DNA szerint az ügyvéd 2025 októbere és decembere között több alkalommal pénzt kért és részben át is vett egy ügyben tanúként szereplő személytől, azt a látszatot keltve, hogy politikai kapcsolatai révén befolyásolni tud egyes ügyészeket és bírákat. Ígéretei a tanú ellen folyamatban lévő két büntetőeljárás „elsimítására” vonatkoztak.

A gyanú szerint az ügyvéd egy későbbi alkalommal százezer és egymillió euró közötti összeget kért a tanútól egy főpolgármester-jelölt kampányának támogatására. Azt állította, hogy a jelöltön keresztül nyomást tud gyakorolni az igazságszolgáltatásra. Egy másik alkalommal arra hivatkozva kért pénzt, hogy közvetetten befolyásolni tudja a szállításügyi minisztert, akitől támogatást tud kérni a tanú üzleti ügyeinek egyengetéséhez.

Az ügyészség közleménye szerint januárban a másik gyanúsított – az ügyvéd támogatásával – összesen 500 ezer eurót kért a tanútól, ebből 120 ezer eurót három részletben. A két személyt szerdán érték tetten, amikor egy fedett nyomozótól 60 ezer eurót vettek át.

Belföld Bűnügy
