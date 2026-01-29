Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) által szervezett titkos akció pillanatai – így tálalja a román sajtó azokat a felvételeket, amelyeket közlésük szerint akkor rögzítettek, amikor a gyanúsított nő nagy összegű pénzt vett át.
Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtök hajnalban a korrupcióellenes ügyészség G. A. M.-et, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti I. kerületi szervezetének tagját., és őrizetbe került a feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint a Külső Hírszerző Szolgálat (SIE) tábornokának adta ki magát. Az ügyészség csütörtökön a két gyanúsított előzetes letartóztatását kérte a bukaresti ítélőtáblától.
A korrupcióellenes ügyészség csütörtöki közleménye szerint a bukaresti ügyvédi kamara tagja, G. A. M. ellen büntetőeljárást indítottak, és
Ugyanebben az ügyben őrizetbe vették I. G.-t is, aki nem tölt be köztisztséget – írja az Agerpres hírügynökség.
A DNA szerint az ügyvéd 2025 októbere és decembere között több alkalommal pénzt kért és részben át is vett egy ügyben tanúként szereplő személytől, azt a látszatot keltve, hogy politikai kapcsolatai révén befolyásolni tud egyes ügyészeket és bírákat. Ígéretei a tanú ellen folyamatban lévő két büntetőeljárás „elsimítására” vonatkoztak.
A gyanú szerint az ügyvéd egy későbbi alkalommal százezer és egymillió euró közötti összeget kért a tanútól egy főpolgármester-jelölt kampányának támogatására. Azt állította, hogy a jelöltön keresztül nyomást tud gyakorolni az igazságszolgáltatásra. Egy másik alkalommal arra hivatkozva kért pénzt, hogy közvetetten befolyásolni tudja a szállításügyi minisztert, akitől támogatást tud kérni a tanú üzleti ügyeinek egyengetéséhez.
Az ügyészség közleménye szerint januárban a másik gyanúsított – az ügyvéd támogatásával – összesen 500 ezer eurót kért a tanútól, ebből 120 ezer eurót három részletben. A két személyt szerdán érték tetten, amikor egy fedett nyomozótól 60 ezer eurót vettek át.
