Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van

A PSD elnöke szerint szükség van a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagra. Képünk illusztráció

Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért, bár a koalícióban kísérlet történt a két csomag szétválasztására.

Székelyhon 2026. január 27., 11:162026. január 27., 11:16

A România Tv-nek nyilatkozva Grindeanu leszögezte, a hétfői koalíciós ülésen is világosan kifejtette, a Szociáldemokrata Párt (PSD) semmilyen körülmények között nem mond le az általa javasolt gazdaságélénkítő intézkedéscsomagról, és ezt az álláspontot támogatta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is. „Nyilvánvaló, hogy Romániának szüksége van egy ilyen csomagra, mert

hat-hét hónapja csak a megszorításokról, elbocsátásokról, átszervezésekről, áfa- és adóemelésekről beszélünk. Ennek véget kell vetni,

és a másik aspektussal is foglalkozni kell” – idézi a politikust az Agerpres hírügynökség. Grindeanu hangsúlyozta, hogy a gazdaságélénkítő csomag rendkívül fontos a szociéldemokratáknak, és elengedhetetlen, ha a partnerek azt akarják, hogy a PSD a koalícióban maradjon. Hirdetés A hétfői koalíciós ülésen kísérlet történt a két intézkedéscsomag szétválasztására, de a PSD világossá tette, hogy ebbe nem egyezik bele, és a két intézkedéscsomagért egyszerre kell felelősséget vállalnia a kormánynak – tette hozzá Grindeanu. A szociáldemokrata elnök ugyanakkor kiemelte:

a deficitcsökkentést nem csupán megszorításokkal és költségcsökkentésekkel kell megoldani, hanem gazdaságélénkítő intézkedésekkel is,