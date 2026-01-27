Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van

A PSD elnöke szerint szükség van a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagra. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért, bár a koalícióban kísérlet történt a két csomag szétválasztására.
A România Tv-nek nyilatkozva Grindeanu leszögezte, a hétfői koalíciós ülésen is világosan kifejtette, a Szociáldemokrata Párt (PSD) semmilyen körülmények között nem mond le az általa javasolt gazdaságélénkítő intézkedéscsomagról, és ezt az álláspontot támogatta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is.
„Nyilvánvaló, hogy Romániának szüksége van egy ilyen csomagra, mert
és a másik aspektussal is foglalkozni kell” – idézi a politikust az Agerpres hírügynökség.
Grindeanu hangsúlyozta, hogy a gazdaságélénkítő csomag rendkívül fontos a szociéldemokratáknak, és elengedhetetlen, ha a partnerek azt akarják, hogy a PSD a koalícióban maradjon.
A hétfői koalíciós ülésen kísérlet történt a két intézkedéscsomag szétválasztására, de a PSD világossá tette, hogy ebbe nem egyezik bele, és a két intézkedéscsomagért egyszerre kell felelősséget vállalnia a kormánynak – tette hozzá Grindeanu. A szociáldemokrata elnök ugyanakkor kiemelte:
és teljes mértékben egyetért Nicușor Dan államelnökkel abban, hogy nem lett volna szükség az áfanövelésre.
Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.
