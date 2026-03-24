Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Székelyhon

2026. március 24., 12:082026. március 24., 12:08

A héten március 26-áig fokozatos felmelegedés várható, a nappali hőmérsékletek regionális átlaga 12–15 Celsius-fok között alakul. Ezt követően két-három napos lehűlés érkezik, mintegy 6 Celsius-fokos visszaeséssel. A kéthetes periódus további részében a nappali maximumok 9–13 fok között ingadoznak.

Az éjszakai hőmérsékletek az első héten 0 és 4 fok között alakulnak, majd a második héten kissé hűvösebbek lesznek, –1 és 3 fok közötti értékekkel.

Március 27-től kezdődően szinte minden nap lehet számítani csapadékra.

Hegyvidéken a következő két hétben viszonylag alacsonyan maradnak a hőmérsékleti értékek, a nappali maximumok átlagosan 0 és 5 Celsius-fok között, az éjszakai minimumok pedig –4 és –1 fok között alakulnak, kisebb ingadozásokkal.

Csapadék szinte minden nap előfordulhat: március 26-áig inkább csak kisebb területeken, ezt követően viszont már kiterjedtebb esőre (magasabb területeken havazásra) lehet számítani.

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

2026. március 24., kedd

Andreea Mihnea csatlakozik az eMAG menedzsment csapatához HR-alelnökként
2026. március 24., kedd

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Próbaérettségi: a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke

Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezett Hargita Megye Tanácsa.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Fokozódik a forráselvonás, ami csak Bukarestnek jó

Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Oktatási minisztérium: 59 iskolában nem tartják meg a próbaérettségit

Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Lopott autóval kapták el, és jogosítványa sem volt a 18 éves fiatalnak

Jogosítvány nélkül, egy udvarról eltulajdonított autóval kaptak el egy 18 éves fiatalt Gyergyóújfaluban hétfő hajnalban.

2026. március 23., hétfő

