Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

A héten március 26-áig fokozatos felmelegedés várható, a nappali hőmérsékletek regionális átlaga 12–15 Celsius-fok között alakul. Ezt követően két-három napos lehűlés érkezik, mintegy 6 Celsius-fokos visszaeséssel. A kéthetes periódus további részében a nappali maximumok 9–13 fok között ingadoznak.

Az éjszakai hőmérsékletek az első héten 0 és 4 fok között alakulnak, majd a második héten kissé hűvösebbek lesznek, –1 és 3 fok közötti értékekkel.