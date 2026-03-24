Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Fotó: Borbély Fanni
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.
A héten március 26-áig fokozatos felmelegedés várható, a nappali hőmérsékletek regionális átlaga 12–15 Celsius-fok között alakul. Ezt követően két-három napos lehűlés érkezik, mintegy 6 Celsius-fokos visszaeséssel. A kéthetes periódus további részében a nappali maximumok 9–13 fok között ingadoznak.
Az éjszakai hőmérsékletek az első héten 0 és 4 fok között alakulnak, majd a második héten kissé hűvösebbek lesznek, –1 és 3 fok közötti értékekkel.
Hegyvidéken a következő két hétben viszonylag alacsonyan maradnak a hőmérsékleti értékek, a nappali maximumok átlagosan 0 és 5 Celsius-fok között, az éjszakai minimumok pedig –4 és –1 fok között alakulnak, kisebb ingadozásokkal.
Csapadék szinte minden nap előfordulhat: március 26-áig inkább csak kisebb területeken, ezt követően viszont már kiterjedtebb esőre (magasabb területeken havazásra) lehet számítani.
A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.
Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.
Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.
Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.
Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezett Hargita Megye Tanácsa.
Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.
Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
Jogosítvány nélkül, egy udvarról eltulajdonított autóval kaptak el egy 18 éves fiatalt Gyergyóújfaluban hétfő hajnalban.
