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Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Két Ro-Alert riasztást adtak ki a hatóságok szombat hajnalban Tulcea megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében.

Székelyhon

2026. október 10., 13:392026. október 10., 13:39

A védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, először Periprava településtől mintegy 20 kilométerre északra észleltek egy drónt. A Mihail Kogălniceanu 57-es légibázisról

felszállt a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe a légtér megfigyelésére.

Tulcea megye északi részének lakossága 0 óra 17 perckor kapott Ro-Alert riasztást, amelyet 0 óra 40 perckor lefújtak.

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Később a radarok egy újabb drónt észleltek az ukrajnai Kilia térségében, Vâlcovétől mintegy 15 kilométerre keletre. Emiatt 2 óra 18 perckor újabb Ro-Alert üzenetet küldtek a Tulcea megye északi részén élőknek. A riasztás 3 óra 13 perckor ért véget.

A védelmi minisztérium közleménye szerint légtérsértés nem történt.

Belföld
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