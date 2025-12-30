Két nap után ismét megközelíthető a Bilea-tó környéke

Ismét megközelíthető a turisták számára a Bilea-tó környéke, miután újraindították a viharos szél miatt vasárnap leállított kötélpályás szállítást – nyilatkozták kedden az Agerpresnek a felvonót működtető vállalat alkalmazottai.

2025. december 30.

A felvonót vasárnap állították le a vörös jelzésű szélriasztás miatt. A Fogarasi-havasokban, több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a Transzfogarasi utat lezárták.

A Transzfogarasi úton csak a Bilea-vízesésig lehet közlekedni.