Két kézdiszéki község szennyvizét is a városban fogják tisztítani

A nyomóvezetékeken keresztül fog a városba jutni a községek szennyvize • Fotó: Farkas Orsolya

A nyomóvezetékeken keresztül fog a városba jutni a községek szennyvize

Fotó: Farkas Orsolya

Javában zajlik a háromszéki vízszolgálató csatornázási projektje, amely Gelencét, Ozsdolát és Kézdivásárhelyet is érinti. Jelenleg a nyomóvezetékek lefektetésén dolgoznak, ezeken keresztül fog a városba jutni a községek szennyvize.

Farkas Orsolya

2025. december 21., 18:492025. december 21., 18:49

Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott kanalizálási projektre a Hydrokov vízszolgáltató pályázott, a beruházás értéke meghaladja a 60 millió lejt. A projekt részeként

Ozsdolán több mint 16 kilométer, Gelencén több mint 18 kilométer, Kézdivásárhelyen 670 méter vezetéket fektetnek le.

Összességében csaknem 23 ezer fogyasztó veheti igénybe az új szennyvízhálózatot. A szennyvizet a városban fogják tisztítani, az ehhez szükséges vezetékeket most helyezik be a földbe.

Összehangolják a rendszert

Gelencén 2007-ben kezdték el a szennyvízhálózat kiépítését, két szakaszra bontva. Az első szakasz, vagyis egy 11,4 kilométeres vezeték 2007 és 2011 között elkészült, de a munkálatok az elkövetkező tíz évre leálltak. Amint azt Ilyés Botond polgármester elmondta:

2020-ban beperelték a munkálatok első szakaszát kivitelező céget, és mivel a pert végül az önkormányzat nyerte, így a vállalat átadta a meglévő szakaszt, a község pedig folytathatta a projektet,

immár az Anghel Saligny program révén. A 16 millió lejes beruházás a községközpont egyharmadát fedi le. Mostanáig a munka 60 százalékát sikerült elvégezni, ám az őszi megszorítások következtében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a projektet.

Több szempontból is jó megoldásnak látják a szennyvíztisztítás központosítását • Fotó: Farkas Orsolya

Több szempontból is jó megoldásnak látják a szennyvíztisztítás központosítását

Fotó: Farkas Orsolya

Az Anghel Saligny keretében építettek volna szennyvíztisztító-állomást is, de erről lemondtak, ugyanis Hydrokov pályázata – amellett, hogy a falu maradék kétharmadára is kiterjeszti a hálózatot – lehetővé teszi, hogy a községközpontból a városba szivattyúzzák tisztításra a szennyvizet. Ilyés Botond szerint ez két okból is jó megoldás:

  • egyrészt a megyei stratégia célja is az, hogy a szennyvíztisztító-hálózatokat központosítsák;

  • másrészt számos példa van rá, hogy a falvakban nem működnek jól az ülepítők, hiszen sok múlik azok méretén, és ha ez nem megfelelő, nem lehet működtetni azokat.

Noha a gelencei hálózatot két külön projekt keretében építik ki, ez egybefüggő rendszer lesz, összekapcsolják a régi és új hálózatot. A munkálatokat 2026. június végéig kell befejezni.

Amint arról korábban beszámoltunk, a gelencei munkálatok nem érintik a várost, mivel a nyomóvezeték a szentkatolnai utat követi a szennyvíztisztító-állomáshoz. Kézdivásárhelyen a Budai Nagy Antal, Táncsics Mihály, December 30. és Papp Mihály utcában várhatók munkálatok, az ozsdolai nyomóvezeték a Papp Mihály utcában található 600 méteres vezeték révén csatlakozik a telephez.

Háromszék Kézdivásárhely
