Két kézdiszéki község szennyvizét is a városban fogják tisztítani

A nyomóvezetékeken keresztül fog a városba jutni a községek szennyvize

Javában zajlik a háromszéki vízszolgálató csatornázási projektje, amely Gelencét, Ozsdolát és Kézdivásárhelyet is érinti. Jelenleg a nyomóvezetékek lefektetésén dolgoznak, ezeken keresztül fog a városba jutni a községek szennyvize.

Farkas Orsolya 2025. december 21., 18:492025. december 21., 18:49

Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott kanalizálási projektre a Hydrokov vízszolgáltató pályázott, a beruházás értéke meghaladja a 60 millió lejt. A projekt részeként

Ozsdolán több mint 16 kilométer, Gelencén több mint 18 kilométer, Kézdivásárhelyen 670 méter vezetéket fektetnek le.

Összességében csaknem 23 ezer fogyasztó veheti igénybe az új szennyvízhálózatot. A szennyvizet a városban fogják tisztítani, az ehhez szükséges vezetékeket most helyezik be a földbe. Összehangolják a rendszert Gelencén 2007-ben kezdték el a szennyvízhálózat kiépítését, két szakaszra bontva. Az első szakasz, vagyis egy 11,4 kilométeres vezeték 2007 és 2011 között elkészült, de a munkálatok az elkövetkező tíz évre leálltak. Amint azt Ilyés Botond polgármester elmondta:

2020-ban beperelték a munkálatok első szakaszát kivitelező céget, és mivel a pert végül az önkormányzat nyerte, így a vállalat átadta a meglévő szakaszt, a község pedig folytathatta a projektet,

immár az Anghel Saligny program révén. A 16 millió lejes beruházás a községközpont egyharmadát fedi le. Mostanáig a munka 60 százalékát sikerült elvégezni, ám az őszi megszorítások következtében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a projektet.

Több szempontból is jó megoldásnak látják a szennyvíztisztítás központosítását Fotó: Farkas Orsolya