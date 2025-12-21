Két kézdiszéki község szennyvizét is a városban fogják tisztítani

A nyomóvezetékeken keresztül fog a városba jutni a községek szennyvize
Fotó: Farkas Orsolya
Javában zajlik a háromszéki vízszolgálató csatornázási projektje, amely Gelencét, Ozsdolát és Kézdivásárhelyet is érinti. Jelenleg a nyomóvezetékek lefektetésén dolgoznak, ezeken keresztül fog a városba jutni a községek szennyvize.
Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott kanalizálási projektre a Hydrokov vízszolgáltató pályázott, a beruházás értéke meghaladja a 60 millió lejt. A projekt részeként
Összességében csaknem 23 ezer fogyasztó veheti igénybe az új szennyvízhálózatot. A szennyvizet a városban fogják tisztítani, az ehhez szükséges vezetékeket most helyezik be a földbe.
Gelencén 2007-ben kezdték el a szennyvízhálózat kiépítését, két szakaszra bontva. Az első szakasz, vagyis egy 11,4 kilométeres vezeték 2007 és 2011 között elkészült, de a munkálatok az elkövetkező tíz évre leálltak. Amint azt Ilyés Botond polgármester elmondta:
immár az Anghel Saligny program révén. A 16 millió lejes beruházás a községközpont egyharmadát fedi le. Mostanáig a munka 60 százalékát sikerült elvégezni, ám az őszi megszorítások következtében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a projektet.
Több szempontból is jó megoldásnak látják a szennyvíztisztítás központosítását
Fotó: Farkas Orsolya
Az Anghel Saligny keretében építettek volna szennyvíztisztító-állomást is, de erről lemondtak, ugyanis Hydrokov pályázata – amellett, hogy a falu maradék kétharmadára is kiterjeszti a hálózatot – lehetővé teszi, hogy a községközpontból a városba szivattyúzzák tisztításra a szennyvizet. Ilyés Botond szerint ez két okból is jó megoldás:
egyrészt a megyei stratégia célja is az, hogy a szennyvíztisztító-hálózatokat központosítsák;
másrészt számos példa van rá, hogy a falvakban nem működnek jól az ülepítők, hiszen sok múlik azok méretén, és ha ez nem megfelelő, nem lehet működtetni azokat.
Noha a gelencei hálózatot két külön projekt keretében építik ki, ez egybefüggő rendszer lesz, összekapcsolják a régi és új hálózatot. A munkálatokat 2026. június végéig kell befejezni.
Amint arról korábban beszámoltunk, a gelencei munkálatok nem érintik a várost, mivel a nyomóvezeték a szentkatolnai utat követi a szennyvíztisztító-állomáshoz. Kézdivásárhelyen a Budai Nagy Antal, Táncsics Mihály, December 30. és Papp Mihály utcában várhatók munkálatok, az ozsdolai nyomóvezeték a Papp Mihály utcában található 600 méteres vezeték révén csatlakozik a telephez.
