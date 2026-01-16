Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.
2026. január 16., 19:402026. január 16., 19:40
2026. január 16., 19:422026. január 16., 19:42
Mint a tanácskozásról Facebook-posztban beszámoló Kelemen Hunor írja, arra kérte a polgármestereket, alpolgármestereket, tanácsosokat hogy ebben az időszakban minden kérdésre válaszoljanak, a támogató üzenetekre éppúgy, mint a dühös, csalódott hangokra.
– jelentette ki Kelemen Hunor.
Mint ismert, 2026-tól 70-80 százalékban emelkedtek az ingatlanokra és gépjárművekre kivetett helyi adók, amelyeket a polgármesteri hivatalok kötelezően el kellett fogadjanak, ez pedig
Az RMDSZ még 2024-ben, a szuperválasztási évben a „Többet a polgárnak, kevesebbet az államnak!” szlogennel kampányoltak, nem értve egyet az adóemelési tervekkel. Szerintük
Az adóemelésről szóló törvényt végül a Bolojan-kormány fogadta el felelősségvállalással tavaly decemberben, amelynek jelenleg az RMDSZ is tagja.
