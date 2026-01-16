Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől

Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.

Székelyhon 2026. január 16., 19:402026. január 16., 19:40 2026. január 16., 19:422026. január 16., 19:42

Mint a tanácskozásról Facebook-posztban beszámoló Kelemen Hunor írja, arra kérte a polgármestereket, alpolgármestereket, tanácsosokat hogy ebben az időszakban minden kérdésre válaszoljanak, a támogató üzenetekre éppúgy, mint a dühös, csalódott hangokra.

Nekünk most ott kell lennünk az emberek mellett. Az adók és illetékek emelése sok családnak nehézséget okoz. A 2024-ben ránk hagyott nagy költségvetési hiány miatt nem találtunk más megoldást, ezért elnézést kell kérnünk mindenkitől”

– jelentette ki Kelemen Hunor.

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Mint ismert, 2026-tól 70-80 százalékban emelkedtek az ingatlanokra és gépjárművekre kivetett helyi adók, amelyeket a polgármesteri hivatalok kötelezően el kellett fogadjanak, ez pedig

felháborodást váltott ki az emberekből, akik az RMDSZ és az adóemelésről szóló cikkek posztjai alatt adnak hangot dühüknek.

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Az RMDSZ még 2024-ben, a szuperválasztási évben a „Többet a polgárnak, kevesebbet az államnak!” szlogennel kampányoltak, nem értve egyet az adóemelési tervekkel. Szerintük

az államot kellett volna „fogyókúrára” fogni, és a kiadások csökkentésére lett volna szükség, nem pedig adóemelésre.

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Az adóemelésről szóló törvényt végül a Bolojan-kormány fogadta el felelősségvállalással tavaly decemberben, amelynek jelenleg az RMDSZ is tagja.

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook