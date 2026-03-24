Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.
Tavaly mintegy 19 400-an haltak meg közúti balesetekben az Európai Unióban, ami 3 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest – derül ki az Európai Bizottság kedden közzétett előzetes adataiból, melyet az Agerpres szemlézett.
Ezzel szemben Románia (68), Bulgária (71) és Horvátország (67) adatai még mindig meghaladják az uniós átlagot (43).
Az Európai Bizottság szerint a halálesetek számának csökkenése annak ellenére számít jelentős eredménynek, hogy nőtt a forgalomban lévő járművek száma és a megtett kilométerek mennyisége. Ugyanakkor
Az előrehaladás országonként eltérő: Észtországban 38, Görögországban 22 százalékos csökkenést mértek 2025-ben 2024-hez képest, míg Belgium, Bulgária, Dánia, Lengyelország és Románia jelenleg jó úton halad a kitűzött cél elérése felé.
A közúti balesetekben évente mintegy 100 ezer ember szenved súlyos sérüléseket az EU-ban. Az Európai Bizottság szerint történt ugyan előrelépés, de
A halálos balesetek több mint fele vidéki utakon történik, míg a városokban az áldozatok 70 százaléka a legsebezhetőbb közlekedők – gyalogosok, kerékpárosok és kétkerekű járművek használói – közül kerül ki.
