Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

Székelyhon

2026. március 24., 17:572026. március 24., 17:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tavaly mintegy 19 400-an haltak meg közúti balesetekben az Európai Unióban, ami 3 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest – derül ki az Európai Bizottság kedden közzétett előzetes adataiból, melyet az Agerpres szemlézett.

A legbiztonságosabb országok továbbra is Svédország és Dánia, ahol egymillió lakosra 20, illetve 23 haláleset jut.

Ezzel szemben Románia (68), Bulgária (71) és Horvátország (67) adatai még mindig meghaladják az uniós átlagot (43).

Az Európai Bizottság szerint a halálesetek számának csökkenése annak ellenére számít jelentős eredménynek, hogy nőtt a forgalomban lévő járművek száma és a megtett kilométerek mennyisége. Ugyanakkor

a legtöbb tagállam még nem halad megfelelő ütemben a 2030-ra kitűzött cél felé, amely szerint akkorra felére kell csökkenteni halálos áldozatok és súlyos sérültek számát.

Az előrehaladás országonként eltérő: Észtországban 38, Görögországban 22 százalékos csökkenést mértek 2025-ben 2024-hez képest, míg Belgium, Bulgária, Dánia, Lengyelország és Románia jelenleg jó úton halad a kitűzött cél elérése felé.

Hirdetés

A közúti balesetekben évente mintegy 100 ezer ember szenved súlyos sérüléseket az EU-ban. Az Európai Bizottság szerint történt ugyan előrelépés, de

a közúti biztonság javításához további összehangolt intézkedésekre van szükség uniós és tagállami szinten egyaránt.

A halálos balesetek több mint fele vidéki utakon történik, míg a városokban az áldozatok 70 százaléka a legsebezhetőbb közlekedők – gyalogosok, kerékpárosok és kétkerekű járművek használói – közül kerül ki.

Statisztika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

Hirdetés
Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs különböző próbákon mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők. 

Hirdetés
Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

Hirdetés
Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!