Jó úton a megszüntetés felé: még kevesebben kapnak üdülési utalványt az idei feltételek szerint

Nyaralás családdal. Mire elég 800 lej a román tengerparton? • Fotó: Pinti Attila

Nyaralás családdal. Mire elég 800 lej a román tengerparton?

Fotó: Pinti Attila

Tovább szűkítik a jogosultak körét a közszféra alkalmazottai számára biztosított üdülési utalványrendszerben. Kivezetik ugyanakkor a kötelező önrészt, így már nem jogszabályi, hanem piaci muszájból kell hozzátenni.

Székelyhon

2026. január 13., 12:162026. január 13., 12:16

2026. január 13., 12:172026. január 13., 12:17

A 2026. január elsejétől életbe lépett új szabályrendszer szerint a közintézmények 800 lej értékű üdülési utalványt biztosíthatnak idén azoknak az alkalmazottaiknak, akiknek

a havi nettó alapbére nem haladja meg a 6000 lejt.

Ez a bérkorlát csökkentést jelent a tavalyi plafonhoz képest, amikor a jogosultsági felső határ havi nettó 8000 lej volt.

További újdonság, hogy az idei juttatás teljes egészében felhasználható anélkül is, hogy azt az alkalmazott saját zsebből kipótolná. Az viszont más kérdés, hogy önrész nélkül mire elég ez a 800 lej...

Az utalványok kiosztásának időpontját az egyes közintézmények határozzák meg, a jóváhagyott költségvetési keretükön belül. Központilag nem írnak elő egységes vagy kötelező határidőt a folyósításra.

Ami pedig a magánszektort illeti, a helyzet változatlan: nem részesülnek az állami költségvetésből finanszírozott vakációs jegyekből. Ez továbbra is kizárólag a közintézmények (központi és helyi adminisztráció, tanügy, egészségügy, belügy) kiváltsága. A magánszektor munkavállalói csak akkor kaphatnak üdülési utalványt, ha a munkáltató saját költségén, béren kívüli juttatásként megadja.

Tavaly a nettó 8000 lejnél kisebb fizetésű közalkalmazottak kaphattak 800 lej értékű üdülési utalványt úgy, hogy legkevesebb 1600 lej értékű turisztikai szolgáltatást kellett megvásárolni. Magyarán, fel kell pótolni további 800 lejjel.

korábban írtuk

Kiszámolták, hogy mennyi marad a 800 lejes üdülési utalványból az adók és járulékok levonása után
Kiszámolták, hogy mennyi marad a 800 lejes üdülési utalványból az adók és járulékok levonása után

A közalkalmazottaknak várhatóan idén is kártyára utalják az üdülési támogatást – számolt be kedden este Sinaián a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.

Belföld Turizmus Gazdaság
