Nyaralás családdal. Mire elég 800 lej a román tengerparton?
Fotó: Pinti Attila
Tovább szűkítik a jogosultak körét a közszféra alkalmazottai számára biztosított üdülési utalványrendszerben. Kivezetik ugyanakkor a kötelező önrészt, így már nem jogszabályi, hanem piaci muszájból kell hozzátenni.
2026. január 13., 12:162026. január 13., 12:16
2026. január 13., 12:172026. január 13., 12:17
A 2026. január elsejétől életbe lépett új szabályrendszer szerint a közintézmények 800 lej értékű üdülési utalványt biztosíthatnak idén azoknak az alkalmazottaiknak, akiknek
Ez a bérkorlát csökkentést jelent a tavalyi plafonhoz képest, amikor a jogosultsági felső határ havi nettó 8000 lej volt.
További újdonság, hogy az idei juttatás teljes egészében felhasználható anélkül is, hogy azt az alkalmazott saját zsebből kipótolná. Az viszont más kérdés, hogy önrész nélkül mire elég ez a 800 lej...
Az utalványok kiosztásának időpontját az egyes közintézmények határozzák meg, a jóváhagyott költségvetési keretükön belül. Központilag nem írnak elő egységes vagy kötelező határidőt a folyósításra.
Ami pedig a magánszektort illeti, a helyzet változatlan: nem részesülnek az állami költségvetésből finanszírozott vakációs jegyekből. Ez továbbra is kizárólag a közintézmények (központi és helyi adminisztráció, tanügy, egészségügy, belügy) kiváltsága. A magánszektor munkavállalói csak akkor kaphatnak üdülési utalványt, ha a munkáltató saját költségén, béren kívüli juttatásként megadja.
Tavaly a nettó 8000 lejnél kisebb fizetésű közalkalmazottak kaphattak 800 lej értékű üdülési utalványt úgy, hogy legkevesebb 1600 lej értékű turisztikai szolgáltatást kellett megvásárolni. Magyarán, fel kell pótolni további 800 lejjel.
A közalkalmazottaknak várhatóan idén is kártyára utalják az üdülési támogatást – számolt be kedden este Sinaián a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Hipotermia miatt halt meg keddre virradóan egy 65 éves, temesvári férfi.
Az utóbbi időszakban ismét számos kóbor kutya tűnt fel Gyergyószentmiklós lakónegyedeiben, elsősorban a szeméttárolók környékén – hívta fel figyelmünket olvasónk. A többségük békés, de több esetben agresszív viselkedésről is érkeztek jelzések.
Életben találták hétfő éjszaka a Máramarosi-havasokban a hegyimentők azt a 31 éves ukrán férfit, akinek keresését már egy éjszakával korábban elkezdték.
2024-ben az Év kiállítása díjjal jutalmazták a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállítását. Most annak utazó „kapszulaváltozata”, a Székely Menyasszony érkezik Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába, de mi is hozzájárulhatunk a sikeréhez.
Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
Lakóház tetőtere kapott lángra hétfőn este a Maros megyei Szalárdtelepen, ahol közösen vágtak neki az oltásnak az országos katasztrófavédelem Maros és a Hargita megye munkatársai.
A mobileszközökön tárolt adatok védelmével kapcsolatos jó tanácsokat fogalmazott meg hétfőn a belügyminisztérium.
A védelmi és a belügyminisztérium képviselőinek a jövő hét végéig ki kell dolgozniuk a belügyi és a védelmi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről szóló törvénytervezetet – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
A kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a bérkiadások 10 százalékos csökkentését is előíró törvénytervezetért – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.
szóljon hozzá!