Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés

Az erdélyi magyar diákok több mint egyharmada a Sapientia egyetemen tanul

Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.

Simon Virág 2026. január 19., 15:112026. január 19., 15:11

Idén ünnepli fennállásának 25. évét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, és bár már a jelenlegi egyetemi évvel, tavaly szeptemberben elkezdődött az ünneplés, idén több olyan esemény, alkalom lesz, ami felhívja a figyelmet a négy városban működő felsőfokú intézményre. Ezekről számolt be hétfőn Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora és Farkas Csaba általános rektorhelyettes. Elnyerték a közösség bizalmát Az egyetem rektora úgy értékelte, hogy az elmúlt 25 évben sikerült elnyerni az erdélyi magyar közösség bizalmát, a fiatalok közül sokan tanulnak az egyetemen és

a Sapientia megkerülhetetlen, biztos szereplője lett az erdélyi magyar, a Kárpát-medencei magyar, de a romániai felsőoktatásnak is.

Az idei egyetemi évben új mottót választottak (Veled egész a sztori), ami arra utal, hogy az egyetemen nemcsak oktatnak, képeznek, hanem közösséget is biztosítanak a fiataloknak.

A Sapientia egyetem rektora, Tonk Márton a 2026-os év fontos mozzanatairól beszélt Fotó: Borbély Fanni

Tonk Márton elmondta, hogy az egyetem kínálatát folyamatosan bővítik, a napokban nyújtják be egy doktori iskola akkreditációs kérését, Kolozsváron szeretnének doktori képzést indítani Film, média és intermedialitás témával, magyar és angol nyelven. De

alkalmazott mérnöki tudományok, informatika és jogi doktori képzéssekkel is készülnek.

Már ősztől szeretnének környezetmérnöki alapképzést indítani Kolozsváron és egy új mesterképzést Csíkszeredában Többnyelvűség és interkulturalitás témával. Megtudtuk, hogy Marosvásárhelyen is terveznek mesterképzéseket beiktatni a kínálatba, de ezekről még csak egyeztetések zajlanak. Legyen láthatóbb az egyetem Arra is törekednek, hogy nemzetközi szinten is egyre láthatóbb legyen a Sapientia egyetem – mondta Farkas Csaba általános rektorhelyettes, akitől megtudtuk, hogy ezért is indítottak el az egyetemi kutatási weboldalt. Kiderült, hogy január végéig elérhető lesz az egyetem honlapján a mesterséges intelligencia alapú karrierszolgáltatás, amellyel a diákoknak szeretnének segíteni. A rektorhelyettes szerint érdemes követni a Sapientia különböző karainak a honlapjait, mert

minden városban lesznek nyílt napok, tudományos konferenciák, de érdekes témákkal szervezett kerekasztal-beszélgetések is.

A diákokkal, oktatókkal és a helyi közösségekkel együtt akarják ünnepelni a 25. születésnapot. Bővülnek, újulnak az ingatlanok Tonk Márton beszámolt arról, hogy Csíkszeredában a planetáriumot nemcsak az egyetemisták, hanem a helyi diákcsoportok, sőt a turisták is igénybe vehetik, előzetes bejelentkezés után vetítéseken vehetnek részt. Marosvásárhelyen elkészült a nagy kapacitású napelempark, amely minden épületet képes árammal ellátni.

A Sapientia egyetem marosvásárhelyi kampuszán napelempark épült Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgyön a tervek szerint zajlanak a munkálatok a kampuszban, pirosban áll már a kollégium és az étkező, felkerült a főépületre a felső födémrész és megtörtént az épületegyüttest zöldenergiával ellátó kétszázhatvan talajszonda helyének a kifúrása is. Az ütemterv szerint haladnak a munkálatok a kivitelezési határidő 2027 ősze, hangzott el.

Sepsiszentgyörgyön épül az egyetemi kampusz Fotó: Tuchiluș Alex