Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés

Az erdélyi magyar diákok több mint egyharmada a Sapientia egyetemen tanul
Fotó: Borbély Fanni
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Idén ünnepli fennállásának 25. évét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, és bár már a jelenlegi egyetemi évvel, tavaly szeptemberben elkezdődött az ünneplés, idén több olyan esemény, alkalom lesz, ami felhívja a figyelmet a négy városban működő felsőfokú intézményre. Ezekről számolt be hétfőn Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora és Farkas Csaba általános rektorhelyettes.
Az egyetem rektora úgy értékelte, hogy az elmúlt 25 évben sikerült elnyerni az erdélyi magyar közösség bizalmát, a fiatalok közül sokan tanulnak az egyetemen és
Az idei egyetemi évben új mottót választottak (Veled egész a sztori), ami arra utal, hogy az egyetemen nemcsak oktatnak, képeznek, hanem közösséget is biztosítanak a fiataloknak.
A Sapientia egyetem rektora, Tonk Márton a 2026-os év fontos mozzanatairól beszélt
Fotó: Borbély Fanni
Tonk Márton elmondta, hogy az egyetem kínálatát folyamatosan bővítik, a napokban nyújtják be egy doktori iskola akkreditációs kérését, Kolozsváron szeretnének doktori képzést indítani Film, média és intermedialitás témával, magyar és angol nyelven. De
Már ősztől szeretnének környezetmérnöki alapképzést indítani Kolozsváron és egy új mesterképzést Csíkszeredában Többnyelvűség és interkulturalitás témával. Megtudtuk, hogy Marosvásárhelyen is terveznek mesterképzéseket beiktatni a kínálatba, de ezekről még csak egyeztetések zajlanak.
Arra is törekednek, hogy nemzetközi szinten is egyre láthatóbb legyen a Sapientia egyetem – mondta Farkas Csaba általános rektorhelyettes, akitől megtudtuk, hogy ezért is indítottak el az egyetemi kutatási weboldalt. Kiderült, hogy január végéig elérhető lesz az egyetem honlapján a mesterséges intelligencia alapú karrierszolgáltatás, amellyel a diákoknak szeretnének segíteni.
A rektorhelyettes szerint érdemes követni a Sapientia különböző karainak a honlapjait, mert
A diákokkal, oktatókkal és a helyi közösségekkel együtt akarják ünnepelni a 25. születésnapot.
Tonk Márton beszámolt arról, hogy Csíkszeredában a planetáriumot nemcsak az egyetemisták, hanem a helyi diákcsoportok, sőt a turisták is igénybe vehetik, előzetes bejelentkezés után vetítéseken vehetnek részt. Marosvásárhelyen elkészült a nagy kapacitású napelempark, amely minden épületet képes árammal ellátni.
A Sapientia egyetem marosvásárhelyi kampuszán napelempark épült
Fotó: Haáz Vince
Sepsiszentgyörgyön a tervek szerint zajlanak a munkálatok a kampuszban, pirosban áll már a kollégium és az étkező, felkerült a főépületre a felső födémrész és megtörtént az épületegyüttest zöldenergiával ellátó kétszázhatvan talajszonda helyének a kifúrása is. Az ütemterv szerint haladnak a munkálatok a kivitelezési határidő 2027 ősze, hangzott el.
Sepsiszentgyörgyön épül az egyetemi kampusz
Fotó: Tuchiluș Alex
Újságírói kérdésre válaszolva Tonk Márton elmondta, hogy a felsorolt, jelenleg zajló beruházásokra, felújításokra az egyetemnek van anyagi háttere és az elmúlt években minden fejlesztésben a magyar kormány stratégiai és anyagi támogatását élvezték.
Tavasszal még az alapozási munkálatokat végezték, fél évvel később „kinőtt a földből” a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) új kampusza. Az építkezésről és a sepsiszentgyörgyi kar jövőjéről Tonk Márton rektor beszélt a Székelyhonnak.
Épül a napelempark és lesz más fejlesztés is a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán, de nem olyan nagy léptékű, mint amiről a világhálós bejegyzések szólnak – mondta el a Székelyhonnak Tonk Márton, az egyetem rektora.
