Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés

Az erdélyi magyar diákok több mint egyharmada a Sapientia egyetemen tanul

Az erdélyi magyar diákok több mint egyharmada a Sapientia egyetemen tanul

Fotó: Borbély Fanni

Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.

Simon Virág

2026. január 19., 15:112026. január 19., 15:11

Idén ünnepli fennállásának 25. évét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, és bár már a jelenlegi egyetemi évvel, tavaly szeptemberben elkezdődött az ünneplés, idén több olyan esemény, alkalom lesz, ami felhívja a figyelmet a négy városban működő felsőfokú intézményre. Ezekről számolt be hétfőn Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora és Farkas Csaba általános rektorhelyettes.

Elnyerték a közösség bizalmát

Az egyetem rektora úgy értékelte, hogy az elmúlt 25 évben sikerült elnyerni az erdélyi magyar közösség bizalmát, a fiatalok közül sokan tanulnak az egyetemen és

a Sapientia megkerülhetetlen, biztos szereplője lett az erdélyi magyar, a Kárpát-medencei magyar, de a romániai felsőoktatásnak is.

Az idei egyetemi évben új mottót választottak (Veled egész a sztori), ami arra utal, hogy az egyetemen nemcsak oktatnak, képeznek, hanem közösséget is biztosítanak a fiataloknak.

A Sapientia egyetem rektora, Tonk Márton a 2026-os év fontos mozzanatairól beszélt Galéria

A Sapientia egyetem rektora, Tonk Márton a 2026-os év fontos mozzanatairól beszélt

Fotó: Borbély Fanni

Tonk Márton elmondta, hogy az egyetem kínálatát folyamatosan bővítik, a napokban nyújtják be egy doktori iskola akkreditációs kérését, Kolozsváron szeretnének doktori képzést indítani Film, média és intermedialitás témával, magyar és angol nyelven. De

alkalmazott mérnöki tudományok, informatika és jogi doktori képzéssekkel is készülnek.

Már ősztől szeretnének környezetmérnöki alapképzést indítani Kolozsváron és egy új mesterképzést Csíkszeredában Többnyelvűség és interkulturalitás témával. Megtudtuk, hogy Marosvásárhelyen is terveznek mesterképzéseket beiktatni a kínálatba, de ezekről még csak egyeztetések zajlanak.

Legyen láthatóbb az egyetem

Arra is törekednek, hogy nemzetközi szinten is egyre láthatóbb legyen a Sapientia egyetem – mondta Farkas Csaba általános rektorhelyettes, akitől megtudtuk, hogy ezért is indítottak el az egyetemi kutatási weboldalt. Kiderült, hogy január végéig elérhető lesz az egyetem honlapján a mesterséges intelligencia alapú karrierszolgáltatás, amellyel a diákoknak szeretnének segíteni.

A rektorhelyettes szerint érdemes követni a Sapientia különböző karainak a honlapjait, mert

minden városban lesznek nyílt napok, tudományos konferenciák, de érdekes témákkal szervezett kerekasztal-beszélgetések is.

A diákokkal, oktatókkal és a helyi közösségekkel együtt akarják ünnepelni a 25. születésnapot.

Bővülnek, újulnak az ingatlanok

Tonk Márton beszámolt arról, hogy Csíkszeredában a planetáriumot nemcsak az egyetemisták, hanem a helyi diákcsoportok, sőt a turisták is igénybe vehetik, előzetes bejelentkezés után vetítéseken vehetnek részt. Marosvásárhelyen elkészült a nagy kapacitású napelempark, amely minden épületet képes árammal ellátni.

A Sapientia egyetem marosvásárhelyi kampuszán napelempark épült Galéria

A Sapientia egyetem marosvásárhelyi kampuszán napelempark épült

Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgyön a tervek szerint zajlanak a munkálatok a kampuszban, pirosban áll már a kollégium és az étkező, felkerült a főépületre a felső födémrész és megtörtént az épületegyüttest zöldenergiával ellátó kétszázhatvan talajszonda helyének a kifúrása is. Az ütemterv szerint haladnak a munkálatok a kivitelezési határidő 2027 ősze, hangzott el.

Sepsiszentgyörgyön épül az egyetemi kampusz • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Sepsiszentgyörgyön épül az egyetemi kampusz

Fotó: Tuchiluș Alex

Újságírói kérdésre válaszolva Tonk Márton elmondta, hogy a felsorolt, jelenleg zajló beruházásokra, felújításokra az egyetemnek van anyagi háttere és az elmúlt években minden fejlesztésben a magyar kormány stratégiai és anyagi támogatását élvezték.

korábban írtuk

Formát ölt a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi kampusza
Formát ölt a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi kampusza

Tavasszal még az alapozási munkálatokat végezték, fél évvel később „kinőtt a földből” a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) új kampusza. Az építkezésről és a sepsiszentgyörgyi kar jövőjéről Tonk Márton rektor beszélt a Székelyhonnak.

korábban írtuk

Napelempark és új épületek: fejlesztések a Sapientián
Napelempark és új épületek: fejlesztések a Sapientián

Épül a napelempark és lesz más fejlesztés is a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán, de nem olyan nagy léptékű, mint amiről a világhálós bejegyzések szólnak – mondta el a Székelyhonnak Tonk Márton, az egyetem rektora.

Csíkszék Marosszék Kolozsvár Sapientia EMTE
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
2026. január 19., hétfő

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
2026. január 19., hétfő

Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban

Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban
Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban
2026. január 19., hétfő

Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban
2026. január 19., hétfő

Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó

Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.

Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó
Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó
2026. január 19., hétfő

Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó
2026. január 19., hétfő

Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja

A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta hétfőn az alakulat alelnöke, Lia Olguța Vasilescu.

Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja
Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja
2026. január 19., hétfő

Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja
2026. január 19., hétfő

Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve

A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.

Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve
Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve
2026. január 19., hétfő

Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve
2026. január 19., hétfő

Földrengéssel indult a hét

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt hétfőn 9 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Földrengéssel indult a hét
Földrengéssel indult a hét
2026. január 19., hétfő

Földrengéssel indult a hét
2026. január 19., hétfő

Székelyföldön is kitart a fagyos idő, éjszaka mínusz 20 fok is lehet

Fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn Románia egész területére.

Székelyföldön is kitart a fagyos idő, éjszaka mínusz 20 fok is lehet
Székelyföldön is kitart a fagyos idő, éjszaka mínusz 20 fok is lehet
2026. január 19., hétfő

Székelyföldön is kitart a fagyos idő, éjszaka mínusz 20 fok is lehet
2026. január 19., hétfő

Több mint nyolcezer embert mentettek meg tavaly a hegyimentők

Tavaly több mint nyolcezer embert mentettek meg a hegyimentő szolgálat munkatársai Romániában, mintegy 450-nel többet, mint az előző évben.

Több mint nyolcezer embert mentettek meg tavaly a hegyimentők
Több mint nyolcezer embert mentettek meg tavaly a hegyimentők
2026. január 19., hétfő

Több mint nyolcezer embert mentettek meg tavaly a hegyimentők
2026. január 18., vasárnap

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt

Hegyimentőt ütött meg egy férfi, miután elégedetlen volt azzal, hogy nem segített megtalálni felesége hóba esett mobiltelefonját.

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
2026. január 18., vasárnap

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
2026. január 18., vasárnap

Tiszteletbeli polgári címmel tüntetnék ki az ötéves kislányt megmentő vendégmunkást

Javasolni fogja Craiova polgármestere, hogy a város tiszteletbeli polgárává avassák azt az indiai – mint utólag kiderült, nem nepáli – vendégmunkást, aki megmentette a befagyott tóba esett ötéves kislány életét.

Tiszteletbeli polgári címmel tüntetnék ki az ötéves kislányt megmentő vendégmunkást
Tiszteletbeli polgári címmel tüntetnék ki az ötéves kislányt megmentő vendégmunkást
2026. január 18., vasárnap

Tiszteletbeli polgári címmel tüntetnék ki az ötéves kislányt megmentő vendégmunkást
