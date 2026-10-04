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Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Kászonaltízben ittas sofőrt, Újszékelyen felfüggesztett jogosítvánnyal vezető autóst szűrtek ki a forgalomból szombaton a Hargita megyei rendőrök.

Székelyhon

2026. október 04., 13:062026. október 04., 13:06

A közlekedési rendőrök szombaton 7.30 körül állítottak meg Kászonaltízen egy helybéli, 42 éves férfi által vezetett személygépkocsit – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A szonda 0,43 mg/liter alkoholszintet mutatott ki a sofőr leheletéből,

ezért kórházba vitték, hogy vérmintát vegyenek tőle az alkoholszint pontos megállapítása érdekében. Az ügyben ittas vezetés miatt büntetőeljárást indítottak.

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Pár órával később, 10.45 körül a rendőrök Újszékelyen, a 12C jelzésű községi úton ellenőriztek egy 63 éves, Bákó megyei férfit. A vizsgálódás során kiderült, hogy

a férfi járművezetői engedélyét korábban felfüggesztették.

A rendőrség büntetőeljárást indított jogosítvány nélküli vezetés miatt

Csíkszék Udvarhelyszék Rendőrség
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