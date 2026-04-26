Ingyenesen tanulhatnak románul a munkanélküliek

Román nyelvet tanulhatnak a munkanélküliek a májusban induló képzéseken Maros és Hargita megyében. A tanfolyamokat Gyulakután, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson szervezik meg, az érdeklődők pedig már jelentkezhetnek is az ingyenes kurzusokra.

Simon Virág 2026. április 26., 15:582026. április 26., 15:58

Míg Hargita megyében rendszeresen, Maros megyében ritkábban szerveznek románnyelv-tanfolyamokat munkanélkülieknek, volt fegyenceknek és frissen végzett fiataloknak. Kérésre szervezik Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy májusban három továbbképzést szerveznek a munkanélkülieknek, amelyek egyike a román nyelvi kommunikációs tanfolyam. A képzéseket a munkanélküliek igényeihez igazítva indítják el, a románnyelv-tanfolyamot is többen kérték. Hirdetés A képzést azért szervezik Gyulakután, mert ott és a környéken élnek olyanok, akik szeretnék jobban elsajátítani az állam hivatalos nyelvét.

A nyolcvanórás tanfolyamon az alapvető kifejezéseket tanulják meg, valamint azt is, hogyan kell kitölteni egy hivatalos kérést vagy iratot.

Az igazgató azt is elmondta, hogy májusban Marosvásárhelyen építőipari villanyszerelőket, Segesváron pedig szobalányokat is képeznek, ezekre a kurzusokra is lehet már jelentkezni. A képzésekről további tájékoztatást a 0265–263760-as telefonszám 115-ös mellékén lehet kérni. Idén Maros megyében már nyolc ingyenes képzést szerveztek, ezeken 132 munkanélküli vett részt, közülük 43-an találtak munkát. Két helyszínen Hargita megyében Hargita megyében rendszeresen szerveznek románnyelv-tanfolyamot a munkanélkülieknek, és nem csak. Az érdeklődők a májusban induló képzésekhez is csatlakozhatnak:

ezeket Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson tartják.