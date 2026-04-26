Ingyenesen tanulhatnak románul a munkanélküliek

Román nyelvet tanulhatnak a munkanélküliek a májusban induló képzéseken Maros és Hargita megyében. A tanfolyamokat Gyulakután, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson szervezik meg, az érdeklődők pedig már jelentkezhetnek is az ingyenes kurzusokra.
Míg Hargita megyében rendszeresen, Maros megyében ritkábban szerveznek románnyelv-tanfolyamokat munkanélkülieknek, volt fegyenceknek és frissen végzett fiataloknak.
Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy májusban három továbbképzést szerveznek a munkanélkülieknek, amelyek egyike a román nyelvi kommunikációs tanfolyam. A képzéseket a munkanélküliek igényeihez igazítva indítják el, a románnyelv-tanfolyamot is többen kérték.
A képzést azért szervezik Gyulakután, mert ott és a környéken élnek olyanok, akik szeretnék jobban elsajátítani az állam hivatalos nyelvét.
Az igazgató azt is elmondta, hogy májusban Marosvásárhelyen építőipari villanyszerelőket, Segesváron pedig szobalányokat is képeznek, ezekre a kurzusokra is lehet már jelentkezni. A képzésekről további tájékoztatást a 0265–263760-as telefonszám 115-ös mellékén lehet kérni.
Idén Maros megyében már nyolc ingyenes képzést szerveztek, ezeken 132 munkanélküli vett részt, közülük 43-an találtak munkát.
Hargita megyében rendszeresen szerveznek románnyelv-tanfolyamot a munkanélkülieknek, és nem csak. Az érdeklődők a májusban induló képzésekhez is csatlakozhatnak:
Az ügynökség más képzéseket is kínál, ezek jegyzéke a honlapjukon található meg, akárcsak a telefonszámok, amelyeken érdeklődni lehet a részletekről.
